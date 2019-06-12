7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı
|12 Haziran 2019 12:43
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı yapıldı.
Akar, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ardından 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele kentine geldi.
Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ndeki toplantının açılışında konuşan Akar, sözlerine, samimi ev sahipliği için teşekkür ederek başladı.
Toplantıda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın gücünü, ortak tarihi ve kültürel birlikteliğinden aldığını hatırlattı.
Bakan Akar, sıkı bağlarla birbirine kenetlenen dost, kardeş ve müttefik olan bu üç ülkenin savunma bakanlarının, toplantıda güvenlik, savunma bakımından ülkelerinin ve bölgenin ihtiyaçlarını değerlendireceğini söyledi. Akar, "Hem ülkelerimiz hem de bölge için son derece yararlı olacak, istikrar, barış, huzur için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.
Üçlü toplantının yedincisinin yapıldığına işaret eden Akar, "Bu da bizim için fırsat oluyor. Sarsılmaz bir temel üzerine kurulmuş olan bu üç ülke arasındaki ilişkilerin, stratejik ortaklık boyutuna ulaşmasından da büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
- İkili görüşmeler
Toplantı öncesinde Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria önce Şehitler Anıtı'na, ardından Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in büstüne çiçek bıraktı.
Daha sonra toplantının yapılacağı Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ne gelen Akar, burada Hasanov ve Izoria ile ayrı ayrı görüştü.
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