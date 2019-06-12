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Çeyrek altın ne kadar

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.671,00 lira oldu
 12 Haziran 2019 12:58
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Çeyrek altın ne kadar

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.671,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 248,00 248,20 250,30 250,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.634,00 1.655,00 1.650,00 1.671,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 226,00 230,00 228,30 232,30
Lira(Tam) Ziynet 1.597,00 1.617,00 1.612,00 1.632,00
Yarım Ziynet 798,00 808,00 806,00 816,00
Çeyrek Ziynet 399,00 404,00

403,00 408,00
Anadolu Ajansı
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