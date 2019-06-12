1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Denizden babam çıksa yerim' demeden önce bir kez daha düşünün

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dünya çevre günü dolayısıyla Gemlik'te deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, sudan çıkan teneke kutu, plastik ve cam şişeler, metal atıklar, plastik kasa ve sandalye gibi atıkları sergileyerek kirliliğe dikkat çekti
 12 Haziran 2019 13:00
Yazdır
'Denizden babam çıksa yerim' demeden önce bir kez daha düşünün

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda deniz dibinde dalgıçlar aracılığıyla temizlik yapıldı. Denizden çıkanlar sahilde sergilendi. Denizden çıkarılan atıklar içinde şişelerden plastik torbalara, metal atıklardan pet şişelere, plastik kasadan sandalyeye kadar çeşitli atıklar olduğu görüldü. Derelerle taşınan, gemilerden atılan ya da doğrudan kıyılardan vatandaşlar tarafından atılan bu atıkların deniz tabanında oksijensizliğe yol açtığı, bunun da denizdeki canlı hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızla artan nüfus ve ona bağlı artan tüketim ile her geçen gün biraz daha kirlenen çevrenin korunması için vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2015 yılından beri deniz yüzeyi ve sahil temizliğine ağırlık verdiklerini hatırlatan Alinur Aktaş, "Bugüne dek deniz yüzeyinden deniz süpürgesi ile toplanarak bertaraf edilen atık miktarı yaklaşık 500 metreküp, kıyı ve plajlarımızdan temizlik ekiplerimiz ile toplanarak bertaraf edilen toplam atık miktarı da 56 bin metreküpü buldu. Biz büyükşehir belediyesi olarak çevreye olan hassasiyetimizi bütün hizmetlerimizde göstermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da çevreye karşı daha hassas davranmaya teşvik ediyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
En çok LPG ithalatının yapıldığı ülkeler
12 Haziran 2019 13:36		 Türkiye'nin günlük en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler
12 Haziran 2019 13:23
Haftada bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yutuyoruz
12 Haziran 2019 13:19		 Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı
12 Haziran 2019 12:51
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
12 Haziran 2019 06:30		 Sevinci ve hüznü aynı gün yaşadı
11 Haziran 2019 22:51
Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava
11 Haziran 2019 22:06		 Türkiye'de ortalama evlilik yaşı artış gösterdi
11 Haziran 2019 21:51
İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü
11 Haziran 2019 21:41		 Üroloji Uzmanı, ikinci üniversiteyi bitirdi
11 Haziran 2019 21:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:41 - Bakan Soylu'dan, Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasına cevap13:40 - Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar 14 haziranda13:36 - En çok LPG ithalatının yapıldığı ülkeler13:34 - Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının tutukluluğuna devam13:29 - Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davada beraat istemi13:23 - Türkiye'nin günlük en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler13:21 - 'Silahlı maganda' lazer teknolojisiyle yakalandı13:19 - Haftada bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yutuyoruz13:11 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Siirt merkezli 6 ildeki PKK terör operasyonu: 23 gözaltı
13:00 - 'Denizden babam çıksa yerim' demeden önce bir kez daha düşünün12:58 - Çeyrek altın ne kadar12:54 - Eski öğretim üyesine FETÖ'den hapis cezası12:51 - Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı12:47 - Sınava giren torununa aldığı su şişesinden alkol çıktı12:43 - 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı12:38 - Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi12:35 - Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Faizde indirim sinyali
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!
Rektör, her salı personeliyle direkt görüşecek
Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
Beştepe'de 5 önemli konu görüşülecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emre belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılması 5
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
intro 2
Güvenmekten korkar olmak 4
berat albayrak'ın 2010-11 şampiyonu ts demesi 2
Ben yemek yapmasını bilmem diyen gelinlik kız 3
11.06.2019 izlanda vs türkiye maçı 7
şarkılara tutunmak 7
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
milli takımımızın izlanda'ya alınmaması 2
SON İLANLAR
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 100 işçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam