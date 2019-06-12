Siirt merkezli 6 ildeki PKK terör operasyonu: 23 gözaltı

ATANAMAYAN ÖĞRETMENDEN AYAK SAĞLIĞI İÇİN İCAT! Malatya’da Furkan Bozdağ isimli genç mucidin tasarladığı mekanik masaj ayakkabısı görenleri şaşırtıyor. Üretime hazır hale gelen ayakkabı ayaklara yaptığı masaj ve konforu ile özellikle uzun yol yürüyenlere büyük kolaylık sağlayacak. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan ve henüz atanamadığı için babasının ayakkabı dükkanında çalışan F.B, işten arta kalan zamanlarını değerlendirerek masaj ayakkabısı tasarladı. Daha önce asker ve polisler için de elektroşoklu ayakkabı yapan Bozdağ’ın icat ettiği masaj ayakkabısı özellikle uzun yol yürüyenler için büyük kolaylık sağlayacak. Bozdağ'ın dizayn ettiği ayakkabı, ayağın temel ve refleks noktalarından basınçla titreşim yaparak ayağın altındaki kılcal damarları hareketlendirip kan dolaşımını hızlandırıyor ve masaj etkisiyle ayaklara rahatlama hissi veriyor Ayakkabının tamamen ortopedik olarak tasarlandığını ve üretime hazır hale getirdiğini ifade eden Bozdağ, ürünün hem yürürken hem de dinlenirken kullanılabileceği