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'Silahlı maganda' lazer teknolojisiyle yakalandı

Bursa'da, tabancayla rastgele ateş açarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli, 108 güvenlik kamerasının kayıtlarından yola çıkılarak yakalandıktan sonra tutuklandı
 12 Haziran 2019 13:21
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'Silahlı maganda' lazer teknolojisiyle yakalandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tabancayla rastgele açtığı ateş sonucu bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli, lazer teknolojisiyle kimliği belirlenerek yakalandıktan sonra tutuklandı.

Tahtakale Mahallesi'nde, 7 Haziran'da bir kahvehanede otururken sırtına nereden geldiği belli olmayan bir mermi isabet eden Minayim Hastürk, kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aynı saatlerde, Nalbantoğlu Mahallesi'nde tarihi Ulu Cami yanında yürüyen Eren Barış Yüksel de tabancayla bacağından yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, her iki olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Hastürk ve Yüksel'e isabet eden fişek çekirdeklerinin aynı çapta olduğunu belirleyerek iki olayın failinin aynı kişi olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, 300'den fazla vatandaşla görüştü.

- Silahı bin metre uzaktaki evinin bahçesinden ateşlemiş

Olay yerleri ve çevresindeki 108 güvenlik kamerasının kayıtlarını da incelemeye alan polis, atış mevkilerinin tespiti için kurşunların geldiği yön ve konumlarını baz alarak lazer teknolojisiyle çalışan cihazlarla açısal inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından, atışların yaklaşık bin metre uzaklıktaki merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde bir yerden yapıldığı tespit edildi.

Ekipler tüm araştırmalar sonucunda, tabancayı ateşleyen kişinin O.K. olduğunu ortaya çıkardı. Atışları evinin bahçesinden yaptığı anlaşılan şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis, O.K. ile yanında bulunan U.E. ve S.Ç'yi gözaltına aldı. Ayrıca, bu evin bahçesinde boş kovanlar bulundu.

Evde yapılan aramalarda biri söz konusu olaylarda kullanılan ruhsatsız iki tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki zanlı ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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