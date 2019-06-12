1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının tutukluluğuna devam

MİT tarafından Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 FETÖ sanığının, "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından yargılanmasına başlandı
 12 Haziran 2019 13:34
Yazdır
Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının tutukluluğuna devam

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen ve soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan 3 sanık hakim karşısına çıktı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.

FETÖ'nün sözde Gabon "ülke imamı" olarak suçlanan sanık Adnan Demirönal, ifadesinde "Gabon'da öğretmenlik dışında başka bir faaliyette bulunmadım. İmam nedir, ne işe yarar bilmiyorum. Ben terör örgütüne lanet gözüyle bakarım. Gabon'da yaşam şartlarım iyi olduğu için orada yaşamak istedim" iddiasında bulundu.

FETÖ'nün Gabon'daki yöneticilerinden olduğu değerlendirilen sanık İbrahim Akbaş ise hayatının büyük kısmında yurt dışında öğretmenlik faaliyeti yürüterek geçtiğini, örgütle ilgili herhangi bir faaliyette bulunmadığını öne sürerek, ''Muhafazakar kimliğimden dolayı Bank Asya'da hesap açtım. Bylock kullanmadım. Gabon gibi birçok insanın adını duymadığı ülkede Türkçe'mizi öğretmeye çalıştım" dedi.

Gabon'da "ülke hadimi" olarak örgütsel faaliyette bulunduğu tespit edilen sanık Osman Özpınar da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ''Uluslararası casuslukla ilgili hiçbir faaliyetim yoktur. Çocuklarımın eğitimi için yurt dışında yaşamayı tercih ettik. Yurt dışında yaşayan bir insan olarak neden Bylock kullanma ihtiyacı duyayım. Terörden, şiddetten uzak durdum. Hangi ülkeye casusluk yapmışım? Beni kurtarmak için arayan bir devlet başkanı olmuş mu sorun?" diye konuştu.

Sanıkların savunmasının ardından tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatlarının da beyanları ve talepleri alındı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 sanığın da mevcut delil durumunu dikkate alıp tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

-Olayın geçmişi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye 10 Nisan 2018'de getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

Başsavcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüpheli Osman Özpınar'ın FETÖ/PDY bünyesinde sözde Gabon "ülke hadimi" olarak örgütsel faaliyette bulunan örgüt yöneticilerinden olduğu belirtildi.

Şüphelinin örgütün kendi jargonunda hicret görevi verdiği belirtilen sevk yazısında, şüphelinin FETÖ'nün Afganistan, Pakistan, Kenya, Ekvador ve son olarak da Gabon da bulunan okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptığı kaydedildi. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine terör örgütüne müzahir Bank Asya hesabında 2013 Aralık'ta 0,77 lira para bulunurken, 2014 Şubat'ında 24 bin 192 lira hesap arttırımına gittiğinin tespit edildiğine sevk yazısında yer verildi.

- FETÖ elebaşısı sahiplendi

Şüphelinin adına kayıtlı GSM hattında Bylock kullandığının tespit edildiği aktarılan sevk yazısında, şüphelinin Gabon'da FETÖ'nün önde gelen mensuplarından olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Özpınar'ın incelenen dijital materyallerinde FETÖ ile bağlantılı özgürherkul.org uygulamasına ait telefon aplikasyonu kullandığı vurgulanan sevk yazısında, şüphelilerin Gabon'da yakalanmasından sonra, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in örgütün üst düzey yöneticilerinden olan şüpheliyi sahiplenerek terör örgütüne ait yazılı görsel medyada moral verici açıklamalarda bulunması, yapılan operasyonu "eşkıyalık" olarak eleştirmesine yer verildi.

Terör örgütünün yurt dışı eğitim faaliyetlerini gerçekte uluslararası alanda ülkemiz ve o ülkeler aleyhine casusluk faaliyeti niteliğinde olduğu hususları da dikkate alındığında şüpheli Özpınar'ın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarını işlediği anlaşıldığı sevk yazısında belirtildi.

Şüpheli İbrahim Akbaş'ın FETÖ'nün bünyesinde Gabon'da örgüt yöneticiliği yaptığı aktarılan sevk yazısında, Akbaş'ın terör örgütünün Azerbaycan, Kamerun ve Gabon'da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatılan sevk yazısında, şüphelinin Bank Asya'da 2014'te Ağustos ayında 20 bin 65 lira hesap arttırımına gittiği vurgulandı.

Şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu ifade edilen sevk yazısında, Akbaş'dan elde edilen dijital materyallerde FETÖ'yü övücü görsel ve yazılı dokümanların bulunduğu, şüphelinin de "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarını işlediği anlaşıldığı ifade edildi.

- Demirönal sözde Gabon "ülke imamı"

Şüpheli Adnan Demirönal'ın da FETÖ'nün sözde Gabon "ülke imamı" olarak görev yaptığı belirtilen sevk yazısında, şüphelinin Burkina Faso, Azerbaycan ve son olarak da Gabon da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatıldı. Sevk yazısında şüpheli Demirönal'ında diğer şüpheliler gibi Bank Asya hesabında 2015 Nisan'ında 35 bin 976 liralık hesap arttırımına gittiği, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu anlatıldı.

Şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş, ve Adnan Demirönal'ın FETÖ/PDY'nin dış yapılanmasında Gabon Devletinde terör örgütü yönetici pozisyonunda örgütsel faaliyette bulunmaları ve uluslar arası casusluk yaptıkları belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından 16 yıl 6'şar aydan 28 yıl 6'şar aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar 14 haziranda
12 Haziran 2019 13:40		 Siirt merkezli 6 ildeki PKK terör operasyonu: 23 gözaltı
12 Haziran 2019 13:09
FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
12 Haziran 2019 12:02		 Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu
12 Haziran 2019 11:25
Muş'ta FETÖ operasyonu, memurlar dahil 33 gözaltı
12 Haziran 2019 10:50		 Malatya'da KHK ile kapatılan dernek çalışanlarından 9 gözaltı
12 Haziran 2019 10:23
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
12 Haziran 2019 08:50		 Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
12 Haziran 2019 08:23
Afrin şehidinin kanı yerde kalmadı
12 Haziran 2019 08:16		 Elazığ'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
12 Haziran 2019 01:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:41 - Bakan Soylu'dan, Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasına cevap13:40 - Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar 14 haziranda13:36 - En çok LPG ithalatının yapıldığı ülkeler13:34 - Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının tutukluluğuna devam13:29 - Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davada beraat istemi13:23 - Türkiye'nin günlük en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler13:21 - 'Silahlı maganda' lazer teknolojisiyle yakalandı13:19 - Haftada bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yutuyoruz13:11 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Siirt merkezli 6 ildeki PKK terör operasyonu: 23 gözaltı
13:00 - 'Denizden babam çıksa yerim' demeden önce bir kez daha düşünün12:58 - Çeyrek altın ne kadar12:54 - Eski öğretim üyesine FETÖ'den hapis cezası12:51 - Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı12:47 - Sınava giren torununa aldığı su şişesinden alkol çıktı12:43 - 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı12:38 - Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi12:35 - Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Faizde indirim sinyali
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!
Rektör, her salı personeliyle direkt görüşecek
Beştepe'de 5 önemli konu görüşülecek
Askerlik düzenlemesinde bazı rötuşlar yapılabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekrem imamoğlu 4
sen 1
güne gece başlayanlar 1
ne olurdu sanki 2
şalgam 3
çankaya köşkü'nde ikamet eden ibb adayı 1
aşk acısı çeken yazarlar 1
kore dizilerinin acıklı olması 1
netcad 3
merih demiral 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 100 işçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam