Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı
Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
|12 Haziran 2019 13:58
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Saray ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheli A.S, Ayaspaşa Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
Zanlının, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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