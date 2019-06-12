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Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
 12 Haziran 2019 13:58
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Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Saray ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli A.S, Ayaspaşa Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Zanlının, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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