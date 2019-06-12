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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te tuttu.
 12 Haziran 2019 14:03
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası yılın dördüncü Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Banka beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te tuttu.

Merkez Bankası, 14 Eylül 2018'deki toplantısından bu yana faizde değişikliğe gitmedi.

Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."
Memurlar.Net
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