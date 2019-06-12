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Sakarya'da tarihi 2 tevrat ele geçirildi

Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda iki el yazması Tevrat ile uzun namlulu silah ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı
 12 Haziran 2019 14:10
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Sakarya'da tarihi 2 tevrat ele geçirildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki el yazması Tevrat ile uzun namlulu silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir dinlenme tesisinde tarihi eser kaçakçılığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Dinlenme tesisinde bir aracın yanında bekleyen T.O, K.Ç, H.G. ve S.S'nin üst aramasını yapan jandarma ekipleri, K.Ç'nin üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice el yazması iki Tevrat ele geçirdi.

Araçta yapılan aramada ise arka koltuğunda bir uzun namlulu silah bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.G. ve S.S. jandarmadaki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken T.O. ve K.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan ele geçirilen iki Tevrat'ın Sakarya Müze Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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