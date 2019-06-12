Beytüşşebap'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
|12 Haziran 2019 14:12
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Beytüşşebap ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca "Atmaca 2019-241 Sehit Jandarma Yüzbaşı Ali ALKAN-57 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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