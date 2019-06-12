1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dışişleri'nden Hollanda Temsilciler Meclisinin kararlarına tepki

Dışişleri Bakanlığı: Hollanda Temsilciler Meclisinde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle kabul edilen kararları ve ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz
 12 Haziran 2019 14:29
Yazdır
Dışişleri'nden Hollanda Temsilciler Meclisinin kararlarına tepki

Dışişleri Bakanlığınca, Hollanda Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhtarı kabul edilen kararlar şiddetle reddedilirken, bu kararlarda öne sürülen iddiaların asılsız ve iftira dolu olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Hollanda Temsilciler Meclisi'nde 11 Haziran'da Türkiye aleyhine kabul edilen kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisinde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Bu tür mesnetsiz, izan ve ciddiyetten yoksun çabaların bunlara tevessül edenler için karşılıksız kalmayacağı" vurgulanan açıklamada, popülizm yoluyla günü kurtarıp seçmenleri nezdinde dikkat çekmeye çalışan siyaset anlayışının, son tahlilde bu akıl ve mantık dışı yaklaşımlara teslim olanlara zarar vereceğine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hollanda Temsilciler Meclisi'nin önyargılardan beslenen bir Türkiye karşıtlığı yerine, Avrupa değerlerini tehdit eden daha ciddi konulara eğilmesi isabetli olacaktır. Bu bağlamda, yükselen aşırı sağ, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı ve camilere yapılan saldırılardaki artışa karşı alınacak önlemlerin öncelikli olarak ele almasında fayda bulunmaktadır. Hollanda ile ilişkilerimizin normalleşmesine yönelik çaba gösterildiği ve karşılıklı adımlar neticesinde olumlu gelişmelerin kaydedildiği bir aşamada, Parlamentonun bu tür temelsiz, kötü niyetli ve hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamayan girişimlerinin ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamayacağı açıktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Belediye başkanının görevi herkesin sorunuyla hemhal olmaktır'
12 Haziran 2019 15:06		 Karamollaoğlu'ndan 'pasaport' açıklaması
12 Haziran 2019 15:00
CHP'li vekil: RTÜK'te 42 personel sürgün yedi
12 Haziran 2019 14:38		 'Askerlik yasasının' geri çekileceği iddialarına cevap
12 Haziran 2019 14:17
'Valiye yapılan hakaret devlete yapılmış demektir'
12 Haziran 2019 13:57		 Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde 3 temel kriterimiz var
12 Haziran 2019 13:44
Bakan Soylu'dan, Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasına cevap
12 Haziran 2019 13:41		 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı
12 Haziran 2019 12:43
Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
12 Haziran 2019 12:35		 Bakan Pakdemirli'den orman köylülerine destek sözü
12 Haziran 2019 12:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:33 - Kreşte 2 yaşındaki çocuğa darp iddiası15:29 - Müftü baba, trafik kazasında ölen kızının cenaze namazını kıldırdı15:24 - WhatsApp kullanıcılarına dava açacak15:22 - Merkez Bankası faizi indirim sinyali verdi15:17 - Pendik'te sağanak yağış, araçlar mahsur kaldı15:13 - TSE'den Hasan Polatkan Ortaokulu'na kalite belgesi15:10 - 46 kişinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist yakalandı15:06 - 'Belediye başkanının görevi herkesin sorunuyla hemhal olmaktır'15:04 - Polis memuru ve annesini öldüren zanlı yakalandı15:00 - Karamollaoğlu'ndan 'pasaport' açıklaması
14:59 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:56 - Aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu başladı14:51 - Nesli tehlikede olan yılan Nemrut Dağı'nda görüldü14:45 - Kara Harp Okulu darbe davasında 1 tahliye14:44 - İstanbul ile Yalova için sağanak ve dolu uyarısı14:42 - İzmir'de 'Suriyelilere ait dükkanların kapatıldığı' iddiası14:38 - CHP'li vekil: RTÜK'te 42 personel sürgün yedi14:33 - Muammer Güler: Dink için koruma talebi olmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
Faizde indirim sinyali
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!
Rektör, her salı personeliyle direkt görüşecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
buridan'ın eşeği paradoksu 2
şalgam 4
Pkk terör örgütüne pekeke demek 1
şarkılara tutunmak 7
kararsız seyreden ankara havası 3
Göstermelik hayvan sevgisi 1
film seyrederken gülmek 1
hayatın acı gerçekleri 3
berat albayrak'ın 2010-11 şampiyonu ts demesi 1
özkan sümer 2
SON İLANLAR
Bayramiç Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mucur Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam