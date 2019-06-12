İzmir'de kuvvetli sağanak etkili oluyor
Kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor
|12 Haziran 2019 14:31
|Yazdır
İzmir'deki kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, il genelini etkileyen gök gürültülü sağanağın, saat 18.00'e kadar devam edeceği öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Müftü baba, trafik kazasında ölen kızının cenaze namazını kıldırdı
12 Haziran 2019 15:29
|Pendik'te sağanak yağış, araçlar mahsur kaldı
12 Haziran 2019 15:17
|Nesli tehlikede olan yılan Nemrut Dağı'nda görüldü
12 Haziran 2019 14:51
|İstanbul ile Yalova için sağanak ve dolu uyarısı
12 Haziran 2019 14:44
|En çok LPG ithalatının yapıldığı ülkeler
12 Haziran 2019 13:36
|Türkiye'nin günlük en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler
12 Haziran 2019 13:23
|Haftada, bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yutuyoruz
12 Haziran 2019 13:19
|'Denizden babam çıksa yerim' demeden önce bir kez daha düşünün
12 Haziran 2019 13:00
|Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı
12 Haziran 2019 12:51
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
12 Haziran 2019 06:30