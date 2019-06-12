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İzmir'de 'Suriyelilere ait dükkanların kapatıldığı' iddiası

Torbalı ilçesinde, belediye tarafından aralarında Suriyelilere ait işletmelerin de bulunduğu 20 dükkan ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi
 12 Haziran 2019 14:42
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İzmir'de 'Suriyelilere ait dükkanların kapatıldığı' iddiası

İzmir'in Torbalı ilçesinde, ruhsatsız çalıştıkları tespit edilen ve aralarında Suriyelilere ait dükkanların da bulunduğu 20 iş yeri belediye tarafından kapatıldı.

İddiaya göre, Torbalı'nın Atatürk, Ayrancılar ve Subaşı Mahallelerinde vatandaşlar, belediyeye, bazı Suriyeliler tarafından ruhsatsız dükkan işletildiği şikayetinde bulundu.

Bunun üzerine bu bölgede denetim yapan Torbalı Belediyesi zabıta ekipleri, çalışma ruhsatı olmayan 3 mahalledeki 20 dükkanı mühürledi.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Remzi Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu dükkanlarda son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığını ileri sürdü.

Denetimlerin Suriyelilere özel olmadığını aktaran Avcı, "Türk vatandaşı esnaf da denetim geçirdi. Vatandaşımız da bu uygulamadan memnun çünkü denetimsiz ürünlerin satılmasını hiçbir vatandaşımız istemez." dedi.

Atatürk Mahallesi'nde market işleten Engin Kızıltoprak, buradaki vatandaşların ruhsatsız işletilen dükkanlardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Bu dükkanların haksız rekabete yol açtığına işaret eden Kızıltoprak, "Bazı ürünleri çok ucuza satıyorlar. Bu ürünler kurumsal firmaların ürünleri. Ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin yanında sağlık ve kalite sorunu olan ürünleri de satıyorlar. Denetimler hem işletme sahiplerinin hem de vatandaşların yararına oldu." ifadelerini kullandı.

- "Denetimler Suriyelilere özel değil"

Torbalı Belediyesinden yapılan açıklamada ise denetimlerin Suriyelilere özel bir uygulama olmadığı bildirildi.

Açıklamada, zabıta ekiplerinin hem bölge esnafı hem de vatandaşların şikayetlerini dikkate alıp incelemelerde bulunduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan denetimler sadece Suriyelilere yönelik değildir. Türk vatandaşların işlettiği dükkanlarda da şikayet üzerine denetimler yapılmıştır. Belediye olarak Türk veya Suriyeli ayrımı gözetmeksizin vatandaşlarımızın şikayeti üzerine denetimlerimiz devam edecektir. Yapılan, belediye olarak asli görevimizdir. Olası bir sağlık skandalıyla karşılaşmamak adına denetimlerimiz devam etmektedir. Kayıt dışı ve ruhsatsız çalışan işletmelerle ilgili üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz."

Anadolu Ajansı
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