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Aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu başladı

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'inde tarihi bir gün yaşanıyor. Merkezde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu başladı. Operasyonun Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi hedefleniyor
 12 Haziran 2019 14:56
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Aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu başladı

Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 5 karaciğer nakli aynı anda yapılıyor. 5 vericiden alınan organlar aynı anda 1'i çocuk olmak üzere 5 alıcıya nakledilecek. 100'ün üzerinde doktorun girdiği operasyon noter ve uluslararası şahitler huzurunda gerçekleştiriliyor.

"Bu bir rekor denemesi değil"

12 saat sürmesi beklenen operasyon öncesi bir açıklama yapan TÖTM Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, "Bugün burada yaptığımız işlem özünde kesinlikle bir rekor denemesi değil. Hiçbir şekilde insan sağlığı üzerinden bir deney yapmıyoruz ama burada aynı anda gelen 5 acil karaciğer nakli bekleyen hastaya nakil yapacağız başka bir amacımız yok. Çok önemli bir şey bu" dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise "Bugün ülkemiz ve üniversitemiz için çok önemli bir gün. Burada çok kıymetli bir ekibimiz var. Üniversitemiz bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdi. Dünyada bu noktada önemli bir konumdayız" ifadelerini kullandı.

Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Şükrü Emre de, "Bu operasyon Türkiye'nin bu konuda ne kadar başarılı olduğunun bir kanıtı. İnşallah bugün başarılı bir şekilde bu ameliyatları yapacağız" diye konuştu.

Nakil gerçekleştirilecek hastalardan Ahmet Dal ise çok heyecanlı olduğunu ifade ederek doktorlara güvendiğini belirtti.


Aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu başladı
İnönü Üniversitesi 'karaciğer nakliyle' Guinness yolunda
İhlas Haber Ajansı
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