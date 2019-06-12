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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanvekili Levent Gök Başkanlığında toplandı
 12 Haziran 2019 14:59
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TBMM Genel Kurulu toplandı

Gök, Tunceli'de şehit olan askerleri rahmetle anarak bu tür saldırıların son bulması temennisinde bulundu. Levent Gök, kısa konuşmasının ardından milletvekillerine gündem dışı söz verdi.

Amasya Tamimi üzerine söz alan AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlatmak amacıyla Samsun'a çıktığını anımsattı. Atatürk'ün, Amasyalıların yoğun isteği üzerine Sivas'tan Amasya'ya geçtiğini belirten Karahocagil, hemşehrilerinin Milli Mücadele'ye tam destek verdiğini vurguladı.

İlk askeri ve siyasi kararların Amasya Tamimi ile alındığına dikkati çeken Karahocagil, Milli Mücadele'nin zaferle neticelenen zorlu mücadelesinden her Amasyalı gibi gurur duyduklarını söyledi.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Iğdır'ın sorunlarına ilişkin gündem dışı söz alarak, Iğdır'ın üç ülke ile sınırı olan ve Ağrı dağının eteğinde kurulan bir kent olduğunu anımsattı.

İktidarın Iğdır'ın sorunlarını çözmediğini ileri sürerek, "Hemşerilerimiz, işsizlik ve yoksulluk ile mücadele ediyor. Bölgede fabrika yok, sınır kapıları kapalı olduğu için ticaret de yapamıyorlar. Iğdırlılar geçimini sağlamak için hayvancılık ile uğraşmak zorunda kalıyorlardı ancak Ardahan Valiliğinin yaylaları yasaklaması nedeniyle hayvancılığı da artık yapamaz duruma geldiler." dedi.

Eksik, Iğdır'da mülteciler için kurulan merkezde bulaşıcı hastalık tespit edildiğine ilişkin iddialar olduğunu ifade ederek, konunun araştırılmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal ise ası kullanımının önemi ve ası karsıtlıgının riskleri üzerine söz aldı.

Ünsal, Türkiye'de çeşitli sebeplerle aşı karşıtlığının yaşandığına işaret ederek "Sağlık Bakanlığı, bu yaklaşıma karşı harekete geçerek halkı bilgilendirmeli. Aşı karşıtlığına karşı sağlam politikalar üretmeliyiz." diye konuştu.

Ünsal, içeriğinde civa, alüminyum ve domuz jelatini bulunduğu gerekçesiyle aşıya karşı çıkıldığını ancak bu gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları da dinleyici locasından TBMM Genel Kurul çalışmalarını izledi.
Anadolu Ajansı
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