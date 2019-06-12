Karamollaoğlu'ndan 'pasaport' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisine pasaport verilmediği iddialarına ilişkin, "Ben, pasaport yenilemeye gittiğim zaman 'Sizin pasaportunuzu yenileyemeyiz çünkü sizin isminizin karşısında 'terör' yazıyor.' dediler. İnsanlar benim söylediğimi anlamıyor mu, ben mi onu anlamıyorum?" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Ramazan Bayramı süresince terörle mücadele kapsamında gösterilen çabayı takdirle karşıladıklarını ve TSK'ya başarılar dilediklerini söyledi.

Çatışmalar esnasında şehit olan askerlere ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında hayatını kaybeden iki işçiye Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Karamollaoğlu, terörün kökünün kısa zamanda kurutulup huzurlu bir ortama kavuşulmasını temenni etti.

Karamollaoğlu, Sudan'daki askeri darbenin ardından yaşanan gelişmelere değinerek, yönetimi ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK) hızlıca sivillerle bir araya gelerek problemin üstesinden gelmesi gerektiğini vurguladı.

- Hükümetin S-400 politikasına destek

Suriyeli sığınmacılar meselesine de değinen Karamollaoğlu, "Bazı belediyelerin bu mültecilere yapılan yardımları durdurmalarını, bazı yerlere girmelerine engel koymalarını hiçbir zaman tasvip etmiyoruz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, iktidarın bütün dikkatini iç ve dış politikada önemli olaylar gerçekleşirken, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine odaklamasını yanlış bulduğunu ifade ederek, "Doğru, en önemli ilimizin seçimi yapılacak ama bu seçim Türkiye'mizin geleceğini karartacak veya geleceğini aydınlık bir döneme başlatacak bir seçim değil. Bir belediye seçimi, bir belediye başkanı seçilecek. İktidar tarafı da olabilir, muhalefet tarafı da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alınmasıyla ilgili hükümet tarafından yürütülen politikayı desteklediğini vurgulayan Karamollaoğlu, Ortadoğu'da oluşturulmaya çalışılan Türkiye, İran, Rusya ve Katar birlikteliğinin stratejik açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

- Yıldırım ve İmamoğlu'nun ortak yayını

İstanbul Belediye Başkanı adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tarafından 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de yapılması planlanan ortak yayına dair de Karamollaoğlu, ortak yayına çıkılmasını doğru bulduğunu ancak diğer partilerin adaylarına da yer verilmesi gerektiğini aktardı.

Karamollaoğlu, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kendisine pasaport verilmediği iddiası hakkında yapılan açıklamaya ilişkin soru üzerine ise "Beni doğruladı. Ben, pasaportum yok demedim ki... Bu tip meselelere devlet yetkilileri ile bürokratların biraz hüsnüniyetle yaklaşmalarını bekliyorum. Ben pasaport yenilemeye gittiğim zaman 'Sizin pasaportunuzu yenileyemeyiz çünkü sizin isminizin karşısında 'terör' yazıyor.' dediler. Yani insanlar benim söylediğimi anlamıyor mu, ben mi onu anlamıyorum?" diye konuştu.