'Belediye başkanının görevi herkesin sorunuyla hemhal olmaktır'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Belediye başkanının görevi şehirde yaşayan herkesin, gençlisi-yaşlısı, emeklisi-çalışanı, engellisi-engelsizi bütün kesimlerin, azınlıklar da dahil olmak üzere sorunlarıyla hemhal olmaktır. Sorunları torunlara bırakmadan, çözerek yol almaktır. Biz de inşallah bu şekilde yapacağız." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimiyle bir araya gelen Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Yıldırım, İSO'nun, kentin marka kuruluşlarından biri, üreten, istihdam oluşturan ve İstanbul'un değerine değer katan, önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

İSO Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Burada sanayinin genel anlamda ama özelde de İstanbul sanayicisinin, üreticisinin konularını ele aldık. Sanayi-şehir ilişkisi, sanayi-belediye ilişkilerini teferruatlı şekilde konuştuk. Tabii ki bir şehrin marka değerinin artırılmasının, sadece hizmet sektörüyle değil aynı zamanda sanayi ve üretim sektörünün daha da büyümesiyle mümkün olduğunun farkındayız." diye konuştu.

Geçmişte sanayicilik tecrübesine sahip biri olarak üretmenin ne kadar faziletli, ne kadar meşakkatli ama bir o kadar da keyifli iş olduğunu bildiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Allah nasip eder, İstanbul halkı 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde şahsımızdan taraf kararını verirse 16-17 yıllık tecrübemizle Türkiye'nin her tarafına yaptığımız hizmetlerin çok daha fazlasını, en güzel yıllarını geçirdiğimiz İstanbul'da yapacağız. Tabii ki belediye başkanının görevi şehirde yaşayan herkesin, gençlisi-yaşlısı, emeklisi-çalışanı, engellisi-engelsizi bütün kesimlerin, azınlıklar da dahil olmak üzere sorunlarıyla hemhal olmaktır. Sorunları torunlara bırakmadan, çözerek yol almaktır. Biz de inşallah bu şekilde yapacağız."

Neleri yapabileceklerinin görülmesi için geçmişte yaptıklarına bakılmasının yeterli olacağını vurgulayan Binali Yıldırım, bugünkü toplantıdan dolayı İSO yönetimine teşekkür etti.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise geçmiş dönemde farklı görevlerde bulunan ve İSO'ya destek sunan Binali Yıldırım'a teşekkür ederek, "İstanbul, turizm, ticaret ve sanayi şehridir. İstanbul'un çok derin bir sanayi kültürü var. Yeni dönemde de İstanbul'un Türkiye'nin gelişimine ışık tutacak, güçlü katma değeri yüksek sanayi şehri noktasındaki fikirlerimizi, düşüncelerimizi, kendileriyle paylaştık." diye konuştu.