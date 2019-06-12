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46 kişinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığından, Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri olan Mesut Bakar'ın Hakkari'de yakalandığı bildirildi
 12 Haziran 2019 15:10
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46 kişinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist yakalandı

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Hakkari'de yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Aralık 2016'da İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu hatırlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasına gerçekleştirilen operasyonda, "PKK terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Mesut Bakar yakalandı.

Teröristin, Vodafone Park Stadyumu çevresindeki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren faillerin arasında olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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