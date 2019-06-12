Pendik'te sağanak yağış, araçlar mahsur kaldı
İstanbul Pendik'te sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar mahsur kaldı
|12 Haziran 2019 15:17
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İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oluyor.
Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.
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