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WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.
 12 Haziran 2019 15:24
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WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde.

1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi.

NTV
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