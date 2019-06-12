Müftü baba, trafik kazasında ölen kızının cenaze namazını kıldırdı
|12 Haziran 2019 15:29
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Adana'dan Çanakkale'ye gezi amacıyla yola çıkan 33 YF 533 plakalı yolcu otobüsü ile içerisinde dört kişinin bulunduğu 10 PJ 443 plakalı otomobil, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Edincik Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller, Kur'an kursu öğreticisi Hülya Seyhan, müezzin kayyım Ahmet Topak ve yardımcı şoför Temel Gökçe hayatını kaybederken, yaralanan 42 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller'in cenazesini memleketi Konya'ya getirildi. Müftü Hasan Hüseyin Güller, Hacıveyis Camisi'nde kızının cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Sümeyra Güller, dualarla Üçler Mezarlığı'na defnedildi.
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