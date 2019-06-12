1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müftü baba, trafik kazasında ölen kızının cenaze namazını kıldırdı

Adana'nın Seyhan İlçe Müftülüğünün düzenlediği Çanakkale gezisine giden otobüsün Balıkesir yakınlarında karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in 16 yaşındaki kızı Sümeyra Güller'in cenazesi memleketi Konya'da babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından dualarla defnedildi
 12 Haziran 2019 15:29
Yazdır
Müftü baba, trafik kazasında ölen kızının cenaze namazını kıldırdı

Adana'dan Çanakkale'ye gezi amacıyla yola çıkan 33 YF 533 plakalı yolcu otobüsü ile içerisinde dört kişinin bulunduğu 10 PJ 443 plakalı otomobil, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Edincik Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller, Kur'an kursu öğreticisi Hülya Seyhan, müezzin kayyım Ahmet Topak ve yardımcı şoför Temel Gökçe hayatını kaybederken, yaralanan 42 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller'in cenazesini memleketi Konya'ya getirildi. Müftü Hasan Hüseyin Güller, Hacıveyis Camisi'nde kızının cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Sümeyra Güller, dualarla Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji uyardı...5 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
12 Haziran 2019 16:14		 Pendik'te okulu su bastı... Öğretmenleri itfaiye kurtardı
12 Haziran 2019 16:05
Pendik'te sağanak yağış, araçlar mahsur kaldı
12 Haziran 2019 15:17		 Nesli tehlikede olan yılan Nemrut Dağı'nda görüldü
12 Haziran 2019 14:51
İstanbul ile Yalova için sağanak ve dolu uyarısı
12 Haziran 2019 14:44		 İzmir'de kuvvetli sağanak etkili oluyor
12 Haziran 2019 14:31
Haftada, bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yutuyoruz
12 Haziran 2019 13:50		 En çok LPG ithalatının yapıldığı ülkeler
12 Haziran 2019 13:36
Türkiye'nin günlük en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler
12 Haziran 2019 13:23		 'Denizden babam çıksa yerim' demeden önce bir kez daha düşünün
12 Haziran 2019 13:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:17 - FETÖ şüphelisi deniz astsubay yakalandı17:13 - 'Çalışma sorusu' altında sınav sorularından bazıları verildi itirafı17:10 - Hrant Dink cinayeti davası yarına ertelendi17:08 - Mali müşavirler de 'yeşil pasaport' istiyor16:59 - EGM'den üniversiteli genç kızın ölümüne ilişkin açıklama16:53 - Tüp ve tenekeye yerleştirilen EYP böyle imha edildi16:45 - 'İmamoğlu'nu yeniden Belediye Başkanı seçeceğiz'16:42 - Türkiye Bankalar Birliği'nden KOBİ'lere destek açıklaması16:36 - 'Bu yıl içme suyu problemi yaşanmayacak'16:32 - MSB'nin 'generallere hakarete' suç duyurusu İstanbul'a gönderildi
16:29 - 'İmamoğlu'nun ilk yapacağı şey, israf ekonomisine son vermek olacak'16:25 - Astsubay'ın, polis memurunu öldürdüğü davada müebbet istemi16:17 - Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada sona gelindi16:14 - Meteoroloji uyardı...5 ilde kuvvetli yağış bekleniyor16:14 - Danıştay eski üyesine FETÖ'den hapis cezası16:10 - Bu yıl 43 bin 856 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş16:07 - Çorlu'daki tren kazası için AYM'ye başvuru16:05 - Pendik'te okulu su bastı... Öğretmenleri itfaiye kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
Faizde indirim sinyali
Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
Belediye, büro memuru alımında, 8 sertifika birden istedi
KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
lavinya 1
Aramızda uçurumlar 1
çankaya köşkü'nde ikamet eden ibb adayı 1
dibe vurmak 2
let it be 1
ekrem imamoğlu 4
Sevilen şiirler 5
duvarı nem insanı gam yıkar 3
bana 6 ay verin istanbul'da suriyeli sorunu kalmayacak 2
SON İLANLAR
Bayramiç Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mucur Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam