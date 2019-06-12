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Kreşte 2 yaşındaki çocuğa darp iddiası

Antalya'da yaşayan aşçı Hanife Yılmaz, özel bir kreşe bıraktığı 2 yaşındaki erkek çocuğunun şiddet gördüğünü ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bebeğin şiddet gördüğü iddia edilen anlar güvenlik kamerasına yansıdı
 12 Haziran 2019 15:33
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Kreşte 2 yaşındaki çocuğa darp iddiası

Kundu bölgesinde bir otelde aşçı olarak çalışan 32 yaşındaki Hanife Yılmaz, ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda kaldı. Yılmaz, 2 yaşındaki erkek çocuğunu Muratpaşa ilçesindeki özel bir kreşe verdi. 2.5 aydır bu kreşte kalan bebeğinin bir süre sonra, bacağı, sırtı, kolu, gözünde morluklar gören anne Hanife Yılmaz şüphelenmeye başladı. Kreşe morlukların sebebini soran anne Yılmaz'a yetkililer, "Cihan çok yaramaz bir bebek, kendini yerlere atıyor" cevabını aldı. Aldığı cevaplardan memnun olmayan Yılmaz, çocuğunun kreşte şiddete maruz kaldığına inanmaya başladı. 11 gün önce bebeğini kreşe almaya giden Hanife Yılmaz, çocuğuna bir öğretmenin bağırdığını gördü. Tepki veremeyen Yılmaz, bebeğini alıp eve gitti ve çocuğunun kıyafetlerini çıkarınca kolunda iki diş izi gördü. Hemen kreşe giden anne Yılmaz, çocuğunun vücudundaki izlerin normal olmadığını bu nedenle güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntülerinde iddiaya göre farklı öğretmenin çocuğuna şiddet uyguladığını gören Hanife Yılmaz, hastaneden darp raporu alıp, polis merkezi ve savcılığa başvurdu. Görüntülerde ise oyun oynayan çocuğun elindeki objeyi alıp çocuğun ağzına vurur gibi yapma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

"Çalışmak zorundayım"

Anne Hanife Yılmaz ise yaşananları şöyle anlattı:

"Çalışmak zorunda olduğum için çocuğumu kreşe bırakmak zorunda kaldım. 2.5 aydır oğlum kreşe gidiyor. Ama kısa sürede çok kötü şeyler yaşadık. Çocuğum psikolojik durumu bozuldu. Çocuğumun kötü şeyler yaşadığını bilmiyorum. Oğlumun üzerindeki morlukların biri geçmeden diğeri başlıyordu. Belki kazayla olabilir ama yine de dikkat edilmesi gerekir. Sorduğum zaman ise çocuğumun çok yaramaz olduğu söyleniyor."

"Isırık izi vardı"

Ramazan Bayramı'ndan sonra kreşe gittiğinde çocuğuna bir öğretmenin bağırdığını gördüğünü iddia eden Yılmaz," Oğlum ardından ağlıyordu. Açıklama yapmadılar. Orada her şey oturmaya başladı. Benim olduğum yerde bağırılıyorsa, olmadığım yerde morlukların masum olmadığını düşünmeye başladım. Eve gelip de ısırıkları görünce şaşırdım. Çünkü oğlumun kolunda bir küçük çocuk birde yetişkin izi vardı. Bunu adli tıp raporları ile de belgeledim. Kreş yetkililerine resimleri gönderdim, çocuğumun teni beyaz gibi bir cevap aldım. Çocuğum ısırılmış. Araştıracaklarını söylerdiler. Bana dönüş yapılmadı. Bende çıkıp kreşe gittim, bayramdan önceki cumartesi gününün görüntülerini izledim. Bir görevlinin çocuğumun suratına elindeki objeyi suratına vuruyor. Diğer görüntüleri de izlediğim de bir görevlinin çocuğumu attığını gördüm. Yaşananların hepsi yanlış olamaz. Çocuğumun şiddet gördüğünü tespit ettim" ifadelerini kullandı.

"Şikayetçi oldu"

Darp raporu alıp polis merkezine şikayetçi olduğunu dile getiren Hanife Yılmaz, "Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Benim çocuğuma şiddet uygulayanların ceza almasını istiyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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