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'Kabahat öğretmende değil sürekli sistem değiştiren siyasilerde'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: Kabahat öğretemeyen öğretmende değil sürekli sistem değiştiren siyasilerde. Kabahati çocuğunuzda aramayın, çocuğunuzu hırpalamayın, azarlamayın, dövmeyin. Dövecekseniz dizinizi dövün. Kendi kaderinizle oynayan siyasilere ders vermediğiniz müddetçe bu kervan böyle devam eder
 12 Haziran 2019 15:38
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'Kabahat öğretmende değil sürekli sistem değiştiren siyasilerde'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Biz devrimlerin partisiyiz. Kendimize güveniyoruz. Eğitimde de mutlaka devrimleri gerçekleştireceğiz." dedi.

Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, Tunceli'de şehit olan iki askere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı dileyerek başladı.

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin cuma günü karne alacağını belirten Kaya, 2019'da zor bir dönemin yaşandığını, sürekli sistem değişikliği nedeniyle öğrencinin, öğretmenin ve velinin kafasının karıştığını söyledi.

Geçen süre içinde, öğretmenler arasındaki ayrıma son verilmediğini, sözleşmeli öğretmenlerin kaderinin nasıl olacağını hala bilmediğini ifade eden Kaya, ücretli öğretmenlerin sorununun kangren olmaya devam ettiğini, engelli öğretmenlerin atama beklediğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002'de yüzde 17,18 iken bugün bunun yüzde 4,88'e gerilediğini aktaran Kaya, İstanbul'un bazı bölgelerinde, bir sınıftaki öğrenci sayısının 85'e kadar yükseldiğini ileri sürdü.

Kaya, 460 bin öğretmenin atama beklediğini belirterek, iktidarın, "ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesi, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi" sözlerini tutmadığını savundu.

İkili eğitim sorununun çözülmediğini, taşımalı eğitimde ısrar edildiğini, köylerde okulların kapandığını, okullarda spor salonlarının, kütüphanelerin, laboratuvarların bulunmadığını ileri süren Kaya, 5 milyon öğrencinin açık öğretimle, okuldan yoksun bir şekilde eğitim almaya çalıştığına dikkati çekti.

- "Kabahat sürekli sistem değiştiren siyasilerde"

İktidarın yanlış uygulamasına rağmen umutsuz olmadıklarını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 30 bine yakın öğretmen açığı var. Her 100 okulun 25'inde ikili eğitim yapılıyor. 23 Haziran'da 16 milyonluk İstanbul yeni bir umuda kapısını aralayacak. AKP'ye rağmen biz umutsuz değiliz. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Bozulan ne varsa tamir ederiz, daha iyisini yaparız. Biz, devrimlerin partisiyiz. Kendimize güveniyoruz. Eğitimde de mutlaka devrimleri gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul'da da eğitimin içler acısı olduğunu biliyoruz. Biz, eğitimin Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerine emanet edilemeyecek kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bunun için de yerel yönetimlerde iktidarda olduğumuz tüm birimlerde eğitimin tüm sorunlarına eğileceğiz. Yoksul öğrencilerin sorunları, bizim sorunlarımız olacak. İstanbul'da okula gidemeyen, araç ve gerecini alamayan, kaynak kitapları temin edemeyen öğrencilerin Ekrem abisi olacak ve asla onları eğitim alanında yalnız bırakmayacak."

Öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden kendilerini suçlu görmemelerini isteyen Kaya, "Kabahat sizde değil, kabahat biz siyasilerde. Kabahat öğretemeyen öğretmende değil sürekli sistem değiştiren siyasilerde. Kabahati çocuğunuzda aramayın, çocuğunuzu hırpalamayın, azarlamayın, dövmeyin. Dövecekseniz dizinizi dövün. Kendi kaderinizle oynayan siyasilere ders vermediğiniz müddetçe bu kervan böyle devam eder." dedi.

Kaya, açıklamasının ardından eğitim politikaları konusunda AK Parti için hazırladığı karneyi basın mensuplarıyla paylaştı. İktidarın karnesinin kötü olduğunu savunan Kaya, "Kibirli kişiliği, yalan söylemesi, arkadaşlarına baskı uygulaması, ötekileştirmesi ve okulun huzurunu bozması" nedeniyle bu öğrenciye "tasdikname" de verdiklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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