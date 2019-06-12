1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentisi

Ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 1,4 milyar dolar açık vereceğini öngörüyor. Ankete göre, cari işlemler açığının 2019 sonunda 10 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor
 12 Haziran 2019 15:42
Yazdır
Ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentisi

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayı cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 14 Haziran Cuma günü açıklanacak Nisan 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler nisan ayı cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi, 300 milyon dolar ile 1,9 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 10 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 17,5 milyar dolar olurken, en düşük beklentisi ise 4,5 milyar dolar oldu.

Cari işlemler dengesi, martta 589 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar olmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Bankalar Birliği'nden KOBİ'lere destek açıklaması
12 Haziran 2019 16:42		 TCMB piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi
12 Haziran 2019 12:07
Bakan Varank'tan 'masum görünümlü tehlike' uyarısı
12 Haziran 2019 11:17		 Faizde indirim sinyali
12 Haziran 2019 10:28
Gram altın 249 lira seviyelerinde
12 Haziran 2019 10:26		 Borsa güne düşüşle başladı
12 Haziran 2019 10:05
Güne başlarken döviz fiyatları
12 Haziran 2019 09:45		 Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
12 Haziran 2019 09:25
1,1 milyar liralık kaçakçılık gümrüğe takıldı
11 Haziran 2019 23:11		 2024 yılına dikkat! O ilaçların satışı azalacak
11 Haziran 2019 22:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:17 - FETÖ şüphelisi deniz astsubay yakalandı17:13 - 'Çalışma sorusu' altında sınav sorularından bazıları verildi itirafı17:10 - Hrant Dink cinayeti davası yarına ertelendi17:08 - Mali müşavirler de 'yeşil pasaport' istiyor16:59 - EGM'den üniversiteli genç kızın ölümüne ilişkin açıklama16:53 - Tüp ve tenekeye yerleştirilen EYP böyle imha edildi16:45 - 'İmamoğlu'nu yeniden Belediye Başkanı seçeceğiz'16:42 - Türkiye Bankalar Birliği'nden KOBİ'lere destek açıklaması16:36 - 'Bu yıl içme suyu problemi yaşanmayacak'16:32 - MSB'nin 'generallere hakarete' suç duyurusu İstanbul'a gönderildi
16:29 - 'İmamoğlu'nun ilk yapacağı şey, israf ekonomisine son vermek olacak'16:25 - Astsubay'ın, polis memurunu öldürdüğü davada müebbet istemi16:17 - Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada sona gelindi16:14 - Meteoroloji uyardı...5 ilde kuvvetli yağış bekleniyor16:14 - Danıştay eski üyesine FETÖ'den hapis cezası16:10 - Bu yıl 43 bin 856 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş16:07 - Çorlu'daki tren kazası için AYM'ye başvuru16:05 - Pendik'te okulu su bastı... Öğretmenleri itfaiye kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
Faizde indirim sinyali
Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
Belediye, büro memuru alımında, 8 sertifika birden istedi
KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kızılay 1
diyet 2
Sözlüğe sarmak 1
sözlüğe türkçe karakterli başlık açmak 1
ne olurdu sanki 2
kararsız seyreden ankara havası 3
Güvenmekten korkar olmak 4
11.06.2019 izlanda vs türkiye maçı 6
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 2
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
SON İLANLAR
Bayramiç Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mucur Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam