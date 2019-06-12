YSK'dan, AK Parti'nin itirazına ret
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin, soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarına 23 Haziran'da da görev verilmesiyle ilgili itirazını, hakimlerle ilgili idari tasarruf ve yaptırım uygulama yetkisi HSK'da olduğu gerekçesiyle reddetti
|12 Haziran 2019 15:46
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkan ve müdürlerinin 23 Haziran'da görev yapabileceğine karar vermişti. Bu karara AK Parti'nin yaptığı itiraz da reddedildi.
YSK, kararında ilçe seçim kurullarının hakimlerden oluştuğunu vurgulayarak, hakimler hakkında idari tasarruf ve yaptırım uygulama yetkisinin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ait olduğu gerekçesiyle başvuruyu reddetti.
YSK'nın, "31 Mart'ta görev yapıp soruşturma geçirenler 23 Haziran'da görevli olabilir" kararı tartışma yaratmıştı. YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da görev yapan 13 ilçe seçim kurulu müdürünü geçici olarak başka illerde görevlendirmişti.
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