Çorlu'daki tren kazası için AYM'ye başvuru
|12 Haziran 2019 16:07
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren kazasında yaralanan ve hayatını kaybedenlerin yakınları Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalın, Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, İzmir Milletvekili Atila Sertel, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ile Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınları, Anayasa Mahkemesi girişinde basın açıklaması yapmak istedi.
Polisin, yolun karşısına geçmeleri yönündeki uyarısına rağmen açıklama yapmaya çalışan gruba müdahale edildi. Gruptakiler Çevik Kuvvet polisleri tarafından yolun karşısına alındı. Bu sırada arbede yaşandı.
Grup adına okunan basın açıklamasında, kazanın ardından mahkeme tarafından atanan bilirkişilerin "kazada sorumluluğu bulunan şirketler"den olduğu öne sürüldü.
Gerçek sorumlular bulunana, suçlulara hak ettikleri cezalar verilene kadar mücadelenin süreceği kaydedilen açıklamada, "Sizlerle acılarımızla değil dayanışma için, güvenli demiryolları için, adaletli bir ülke için, daha güzel bir Türkiye için bir araya gelmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları da söz alarak sorumluların tespit edilmesini ve cezalandırılmasını istedi.
Açıklamaların ardından milletvekillerinin de yer aldığı bir grup, bireysel başvuru dilekçelerini iletmek üzere Anayasa Mahkemesine geçti.
- Aileler yeniden yargılama talep etti
Tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin Anayasa Mahkemesine yaptıkları bireysel başvurularda, yaşam hakkı ve etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiği ileri sürüldü.
Başvuruda, yeniden yargılama yapılarak soruşturmanın üst düzey sorumluları da kapsayacak şekilde yürütülmesi talep edildi.
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