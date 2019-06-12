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Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada sona gelindi

Karadeniz Bölge Komutanlığında görevliyken meslekten ihraç edilen subay ve astsubay rütbesinde tutuksuz 19 sanığın, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi
 12 Haziran 2019 16:17
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Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada sona gelindi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan subay ve astsubay rütbesindeki tutuksuz eski 19 askerin yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan tanık M.Y, sanıkları tanımadığını, 15 Temmuz 2016'da Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Karadeniz Bölge Komutanlığı Güvenlik Taburunda vatani görevini yaptığını söyledi.

SEGBİS ile duruşmaya bağlanan tanık H.Ö, savcılık soruşturması ve mahkeme aşamasındaki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin incelemesi tamamlanan dijital materyallerin sanıklara teslim edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 82 sayfalık iddianamede, Karadeniz Bölge Komutanlığında görevliyken meslekten ihraç edilen, subay ve astsubay 19 askeri personel hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.
Anadolu Ajansı
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