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Astsubay'ın, polis memurunu öldürdüğü davada müebbet istemi

Çekmeköy'de silahlı kavgaya girdiği polis memuru Süleyman A.'yı öldürdüğü gerekçesi ile "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Astsubay Aslan S.'nin yargılanmasına devam edildi
 12 Haziran 2019 16:25
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Astsubay'ın, polis memurunu öldürdüğü davada müebbet istemi

Esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, sanık Aslan S.'nin olay yerinden ayrılma imkanı bulunduğu halde ayrılmayarak eylemine devam edip Süleyman A.'ya 7'si öldürücü nitelikte 8 kurşun sıktığını gerekçe göstererek meşru müdafaa hakkından yararlanma imkanının bulunmadığını belirtti.


Polisle astsubay arasındaki silahlı kavga kamerada

Savcı, Aslan S.'nin, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Aslan S. ile maktül Süleyman A.'nın babası Ali A. ve tarafların avukatları katıldılar.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI SUNDU

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma Savcısı Ali Dereli, sanık Aslan S.'nin maktül Süleyman A.'nın eşi Deniz A. ile ilişkisi olduğunu, olayın iç yüzünü öğrenmek amacıyla kendisini sanıkla buluşturmak istediğini belirtti.

KARŞILIKLI ÇATIŞMADA VÜCUTLARINA 11 KURŞUN İSABET ETTİ

3 Eylül 20018 tarihinde 07.15'de eşinin servise bindiği Çekmeköy'e eşi ile birlikte giden Süleyman A.'yı bu nedenle Aslan S. ile tartıştığı hatırlatılan mütalaada, tartışma sırasında her ikisinin belinde tabanca bulunduğu, sanığın bir iki defa belinde bulunan silaha davrandığı ancak belinden çıkaramadığı, Süleyman A.'nın Aslan S.'ye doğru ateş ettiği tabancanın emniyet kilidinin kapalı olması nedeniyle tabancanın ateş almadığı, bu esnada sanığın da tabancasını çıkardığı, ortada kalan Deniz A.'ya bir adet merminin isabet ettiği kaydedildi. Bu aşamada sanık ile maktulün birbirlerine karşılıklı ateş edip vücut vücuda kavgaya tutuştukları hatırlatılan mütalaada, Süleyman A.'nın vücuduna 7'si öldürücü nitelikte 8 mermini isabet ettiği, Aslan S.'nin vücuduna ise 1'i öldürücü nitelikte 3 merminin isabet ettiği, Süleyman A.'nın yaşamını yitirdiği, Aslan S.'nin ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

KAÇMADIĞI İÇİN MEŞRU MÜDAFAADAN YARARLANAMAYACAĞINI SAVUNDU

Sanığın olayın başlamasına haksız hareketlerle neden olduğu ifade edilen mütalaada, "Olay yerinden ayrılarak saldırıdan kurtulma imkanı olduğu halde eylemine devam ederek maktulün ölümcül bölgelerine ateş etmeye devam ettiği, olayın başlama aşamasında ve sonrasında maktulü engelleyecek şekilde ateş etme imkanı varken kasten öldürücü bölgelere çok sayıda ateş ettiği, ölçülü kuvvet kullanmadığı, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde meşru müdafaa hükümlerinden yararlanma imkanını bulunmadığı" kaydedildi. Savcı Dereli, sanık Aslan S.'nin, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Söz alan Süleyman A.'nın kardeşleri Gökhan A. ve Hakan A. ve babası Ali A., Deniz A.'nın Süleyman A.'nın ölümüne neden olduğunu belirterek, Deniz A.'nın da cezalandırılmasını istedi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı süre isteyen Aslan S., beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme, sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için süre vererek erteledi.

DHA
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