Tüp ve tenekeye yerleştirilen EYP böyle imha edildi
Bingöl'de bölücü terör örgütü tarafından tüp ve teneke kutuya tuzaklanan EYP, güvenlik güçlerince imha edildi
|12 Haziran 2019 16:53
|Yazdır
Valilik, İl jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik merkez kırsalında operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, operasyon sonucunda, 1 adet tüp ve 1 adet teneke içerisinde toplam 50 kilogram el yapımı patlayıcının ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.
Öte yandan bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ şüphelisi deniz astsubay yakalandı
12 Haziran 2019 17:17
|'Çalışma sorusu' altında sınav sorularından bazıları verildi itirafı
12 Haziran 2019 17:13
|Hrant Dink cinayeti davası yarına ertelendi
12 Haziran 2019 17:10
|Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada sona gelindi
12 Haziran 2019 16:17
|46 kişinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist yakalandı
12 Haziran 2019 15:10
|Kara Harp Okulu darbe davasında 1 tahliye
12 Haziran 2019 14:45
|Muammer Güler: Dink için koruma talebi olmadı
12 Haziran 2019 14:33
|Beytüşşebap'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
12 Haziran 2019 14:12
|Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı
12 Haziran 2019 13:58
|Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar 14 haziranda
12 Haziran 2019 13:40