1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EGM'den üniversiteli genç kızın ölümüne ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü: Feray Şahin'in ölümüne sebebiyet veren polis memuru Fatih Burak Aykul ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturmanın tamamlanmayarak sürüncemede bırakıldığı yönünde haberler gerçeği yansıtmamaktadır
 12 Haziran 2019 16:59
Yazdır
EGM'den üniversiteli genç kızın ölümüne ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Mersin'de üniversite öğrencisi Feray Şahin'in ölümüne sebebiyet veren polis memuru hakkında açılan idari soruşturmanın tamamlanmayarak sürüncemede bırakıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasında, bugün bazı basın yayın organlarında "Ailesinin Umudu Yargıtay" başlığıyla yayımlanan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Feray Şahin isimli bayanın ölümüne sebebiyet veren polis memuru Fatih Burak Aykul ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturmanın tamamlanmayarak sürüncemede bırakıldığı yönünde haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte polis memuru Aykul hakkında tanzim edilen disiplin soruşturma dosyası Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunda 29 Mayıs 2019 tarihinde görüşülmüştür."

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının polis meslek disiplinine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan ve suça karışan personelle ilgili yasal işlemlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz sürdürüleceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB'nin 'generallere hakarete' suç duyurusu İstanbul'a gönderildi
12 Haziran 2019 16:32		 Astsubay'ın, polis memurunu öldürdüğü davada müebbet istemi
12 Haziran 2019 16:25
Kreşte 2 yaşındaki çocuğa darp iddiası
12 Haziran 2019 15:33		 Polis memuru ve annesini öldüren zanlı yakalandı
12 Haziran 2019 15:04
Sakarya'da tarihi 2 tevrat ele geçirildi
12 Haziran 2019 14:10		 Sınava giren torununa aldığı su şişesinden alkol çıktı
12 Haziran 2019 13:47
Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davada beraat istemi
12 Haziran 2019 13:29		 'Silahlı maganda' lazer teknolojisiyle yakalandı
12 Haziran 2019 13:21
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
12 Haziran 2019 12:38		 Hemşire, hasta yakını öğretmen tarafından darp edildi
12 Haziran 2019 12:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:17 - FETÖ şüphelisi deniz astsubay yakalandı17:13 - 'Çalışma sorusu' altında sınav sorularından bazıları verildi itirafı17:10 - Hrant Dink cinayeti davası yarına ertelendi17:08 - Mali müşavirler de 'yeşil pasaport' istiyor16:59 - EGM'den üniversiteli genç kızın ölümüne ilişkin açıklama16:53 - Tüp ve tenekeye yerleştirilen EYP böyle imha edildi16:45 - 'İmamoğlu'nu yeniden Belediye Başkanı seçeceğiz'16:42 - Türkiye Bankalar Birliği'nden KOBİ'lere destek açıklaması16:36 - 'Bu yıl içme suyu problemi yaşanmayacak'16:32 - MSB'nin 'generallere hakarete' suç duyurusu İstanbul'a gönderildi
16:29 - 'İmamoğlu'nun ilk yapacağı şey, israf ekonomisine son vermek olacak'16:25 - Astsubay'ın, polis memurunu öldürdüğü davada müebbet istemi16:17 - Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada sona gelindi16:14 - Meteoroloji uyardı...5 ilde kuvvetli yağış bekleniyor16:14 - Danıştay eski üyesine FETÖ'den hapis cezası16:10 - Bu yıl 43 bin 856 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş16:07 - Çorlu'daki tren kazası için AYM'ye başvuru16:05 - Pendik'te okulu su bastı... Öğretmenleri itfaiye kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
Faizde indirim sinyali
Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
Belediye, büro memuru alımında, 8 sertifika birden istedi
KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
flim seyrederken ağlamak 6
Göstermelik hayvan sevgisi 1
lavinya 1
kiraz 1
bungalov 1
Gülerek üzülen insan 1
nostalji 3
Se sentir pauvre 4
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 2
kore dizilerinin acıklı olması 1
SON İLANLAR
Bayramiç Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mucur Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam