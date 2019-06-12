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Mali müşavirler de 'yeşil pasaport' istiyor

TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan: Son dönemlerde özellikle avukatlık hizmetleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve belirli kıdeme sahip olanlara yeşil pasaport verilmesi yargı reformunun bir parçası olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Avukatlık hizmetlerinde olduğu kadar yabancı sermaye ile birebir çalışan meslek mensuplarımızın da yeşil pasaporta ihtiyaçlarının olduğu açıktır
 12 Haziran 2019 17:08
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Mali müşavirler de 'yeşil pasaport' istiyor

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Masis Yontan, "Son dönemlerde özellikle avukatlık hizmetleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve belirli kıdeme sahip olanlara yeşil pasaport verilmesi yargı reformunun bir parçası olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Avukatlık hizmetlerinde olduğu kadar Yabancı sermaye ile birebir çalışan meslek mensuplarımızın da yeşil pasaporta ihtiyaçlarının olduğu açıktır." ifadesini kullandı.

Yontan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun kabul edilişinin 30. yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleklerinin bu düzenlemeyle yasal statüsüne kavuştuğunu belirten Yontan, 30 yıl içerisinde meslek mensuplarının, ülke ekonomisinin gelişimi için çalıştığını, ürettiği değeri toplumla paylaştığını, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlendiğini ve devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveriyle yerine getirdiğini aktardı.

Yontan, bütün bu gayretli çalışmalara karşın çözümü son derece basit ve insancıl taleplerinin maalesef görmezden gelindiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız, hastane yataklarında yatarken, evladını, annesini, babasını mezara yeni koymuşken, yeni doğum yapmışken bile beyanname ve bildirim göndermek zorunda kalmaktadırlar. Vergi mevzuatımız maalesef ölümü bile mücbir sebep olarak görmemektedir. Bu sebeple, mükellefler için geçerli olan mücbir sebep halinin meslek mensupları için de geçerli olması sağlanmalıdır. Hali hazırda mevcut olan mali tatil, gerçek bir tatil olmaktan çok uzaktadır. Mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir. Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin, yetki ve sorumluluğunun dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Kamu kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır."

Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmesini isteyen Yontan, dördüncü dönem geçici vergi beyanının kaldırılmasını da talep etti.

Yontan, serbest meslek gelirinin Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden de tahsilat esasına bağlanması gerektiğine işaret ederek, "Son dönemlerde özellikle avukatlık hizmetleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve belirli kıdeme sahip olanlara yeşil pasaport verilmesi yargı reformunun bir parçası olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Serbest meslek gelirleri üzerindeki vergi yükü sadece avukatların değil tüm serbest meslek erbabının sorunudur. Öte yandan küreselleşsen dünyada avukatlık hizmetlerinde olduğu kadar yabancı sermaye ile birebir çalışan meslek mensuplarımızın da yeşil pasaporta ihtiyaçlarının olduğu açıktır. Bu sebeple yapılacak reformların sadece bir gruba hasredilmemesi ve düzenlemelerin tüm serbest meslek erbabı düşünülerek yapılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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