Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 2 çocuk öldü
|12 Haziran 2019 17:21
|Yazdır
Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk öldü, 2'si hamile kadın olmak üzere 4 kişi de yaralandı
İmdat İncesu yönetimindeki 25 SA 672 plakalı otomobil, ilçenin Gümüşlük Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobildeki Talha (2) ile kardeşi Meliha İncesu (4) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yer alan ölen çocukların annesi Aysel'in yanı sıra sürücü İmdat, Kardelen ve Salih İncesu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan her ikisi de hamile olan Aysel ve eltisi Kardelen İncesu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı
12 Haziran 2019 18:57
|Elazığ'da tren kazası: 1 ölü, 2 yaralı
12 Haziran 2019 18:25
|Şırnak'ta polis memuru intihar etti
12 Haziran 2019 18:18
|İcra Müdürü 'para kazanayım' derken kasayı boşaltmış
12 Haziran 2019 17:28
|EGM'den üniversiteli genç kızın ölümüne ilişkin açıklama
12 Haziran 2019 16:59
|MSB'nin 'generallere hakarete' suç duyurusu İstanbul'a gönderildi
12 Haziran 2019 16:32
|Astsubay'ın, polis memurunu öldürdüğü davada müebbet istemi
12 Haziran 2019 16:25
|Kreşte 2 yaşındaki çocuğa darp iddiası
12 Haziran 2019 15:33
|Polis memuru ve annesini öldüren zanlı yakalandı
12 Haziran 2019 15:04
|Sakarya'da tarihi 2 tevrat ele geçirildi
12 Haziran 2019 14:10