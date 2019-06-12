İsmet Yılmaz: Yeni askerlik kanunuyla bakaya kaçağı azalacak
Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, "Yeni askerlik kanununun yasalaşmasıyla bakaya kaçağı azalacak. 2 milyon 200 bin yükümlü havuzu bir daha oluşmayacak." dedi
|12 Haziran 2019 17:24
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Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, "Yeni askerlik kanununun yasalaşmasıyla bakaya kaçağı azalacak. 2 milyon 200 bin yükümlü havuzu bir daha oluşmayacak." dedi.
TRT Haber
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