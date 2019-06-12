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İcra Müdürü 'para kazanayım' derken kasayı boşaltmış

Eskişehir'de zimmetine 6,1 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6. İcra Müdürü S.D. ve iki kardeşi hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
 12 Haziran 2019 17:28
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İcra Müdürü 'para kazanayım' derken kasayı boşaltmış

Eskişehir'de kuruma ait 6 milyon liradan fazla parayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6. İcra Müdürü S.D. ve iki kardeşi hakkında hapis cezaları istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edildi.

"Görevi kötüye kullanma" ve "zimmet"le suçlanan tutuklu sanıklar S.D.(44) ile kardeşleri H.Hüseyin (37) ve İ. D. (42) hakkındaki iddianame, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, banka kayıtlarının kontrolü sonucu üç kardeşin, hesaplarına 6 milyon 160 bin 393 lira geçirdiği, 6. İcra Müdürlüğündeki kasa açığının da aynı miktarda olduğu belirtildi.

Eskişehir 6. İcra Müdürlüğünde görev yapan S.D.'nin ilk sorgusunda suçu kabul ettiği aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık, 6. İcra Müdürlüğünde görev yaptığını, forex denilen sistemde altın, döviz, petrol gibi ürünler üzerinden işlem yaptığını, forexte kaldıraç sisteminin olduğunu, bu nedenle kar ve zararın büyük olduğunu söylemiştir. Sanık, işlemleri internet üzerinden yaptığını, yaklaşık iki yıldır Eskişehir 6. İcra Müdürlüğünün ana hesabı olan emanet hesabından sistemde işlem yapmak için kardeşi İ.'ye para gönderdiğini, İ.D.'nin 'Bana neden para gönderiyorsun?' sorusuna, 'Devlet memuruyum. Hesabımda fazla para görünmesini istemiyorum' dediğini, aynı şekilde diğer kardeşi H.H.'e de para yolladığını, tahmini olarak 7-8 milyon lira almış olabileceğini beyan etmiştir. Sanık S.D., 'İnternetten forex sistemiyle kazanç elde etmeye çalıştım. Sisteme cep telefonu ve bilgisayar üzerinden giriliyor. Savcılık iki yıllık dönemde 3 ayda bir kasalara denetim yapıyordu. Bu tarihler genelde bellidir. Tarihlerden önce kasa durumlarını kontrol ediyordum. Açık varsa uzun süredir işlem yapılmayan icra dosyalarından bir nevi hayali reddiyat makbuzları düzenliyordum' ifadeleriyle atılı suçu işlediğini kabul etmiştir."

- "Zarar büyüyordu"

İddianamede eski icra müdürünün, yurt dışına kaçmak üzereyken İstanbul'da yakalandığı hatırlatıldı.

Ayrıca iddianamede S.D.'nin, "Aralık ayında zararı azaltmak için büyük miktarda icra kanalıyla para göndermek istedim fakat zarar büyüyordu. Olaydan yaklaşık bir hafta önce işi toparlayamayacağımı anlayınca yurt dışına çıkarak yine aynı sistemde para kazanmaya çalışıp icra müdürlüğünün zararını kapatmaya çalışacaktım. Kendime ait 250 bin liram vardı. Üzerimde yakalanan para odur. Kardeşlerimin konuyla alakaları yoktur." sözleri aktarıldı.

S.D. tarafından hesaplarına para gönderilen diğer iki kardeşin, zimmet suçundan haberdar olmadıklarını belirterek kendilerini savunduğu ifade edilen iddianamede, "Şüphelilerin bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda kamuya karşı aynı suçu birden fazla işlemeleri nedeniyle haklarında açılan dava kapsamında ayrı ayrı cezalandırılmaları kamu adına talep ve iddia olunur." denildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak sanıklar hakkında 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Anadolu Ajansı
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