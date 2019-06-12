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Akar, askerlik yasası için siyasi partileri ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik yasasıyla ilgili olarak yarın CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek
 12 Haziran 2019 17:31
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Akar, askerlik yasası için siyasi partileri ziyaret edecek

Meclis'te görüşülen yeni askerlik sistemi için AK Parti, muhalefet partilerini bilgilendirecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın partileri ziyaret edecek.

Akar saat 15.00'te MHP, saat 18.00'de de İYİ Parti ile görüşecek.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bir temas kurulmadı ama görüşme ihtimali yüksek" açıklaması yaptı.

Memurlar.Net
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