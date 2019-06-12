Altın'da gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 404,00 liradan işlem gördü
|12 Haziran 2019 17:33
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü değişmeyerek 248,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 404,00 lira, Cumhuriyet altını 1.655,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişmeyerek 248,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|248,00
|248,20
|248,00
|248,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.634,00
|1.655,00
|1.634,00
|1.655,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|226,00
|230,00
|226,20
|230,20
|Lira(Tam) Ziynet
|1.597,00
|1.617,00
|1.597,00
|1.617,00
|Yarım Ziynet
|798,00
|808,00
|799,00
|809,00
|Çeyrek Ziynet
|399,00
|404,00
|399,00
|404,00
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