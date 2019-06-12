MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için sonuçları açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı
|12 Haziran 2019 17:56
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Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı.
Yurt Dışında (Avrupa Ülkeleri ve Batı Trakya) Görevlendirilecek Öğretmenlerin Sınav Sonuçları 2019
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Yurt Dışında (Asya Grubu) Görevlendirilecek Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Sınavı Sonuç Bilgisi-2019
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