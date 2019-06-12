Borsa, günü düşüşle tamamladı
|12 Haziran 2019 18:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybıyla 92.605,84 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 219,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,94 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,26 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,27 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 93.614,40 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü 92.500-93.000 puan bandında tamamladı.
Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 90.600 seviyelerinin destek, 95.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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