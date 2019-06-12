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Şırnak'ta polis memuru intihar etti
Şırnak Cizre'de görev yapan Polis Memuru Yakup G. dün gece yarısı beylik tabancası ile başına ateş ederek hayatını kaybetti.
|12 Haziran 2019 18:18
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