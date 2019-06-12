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Ödemiş'i sağanak vurdu: Araçlar sürüklendi, tarım alanlarını su bastı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili sağanak yağış, su baskınlarına sebep oldu. Derelerin taşmasıyla araçlar sürüklendi, tarım alanları sular altında kaldı
 12 Haziran 2019 18:40
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Ödemiş'i sağanak vurdu: Araçlar sürüklendi, tarım alanlarını su bastı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün, "İzmir genelinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün 14.00 - 18.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklindeki uyarısından birkaç saat sonra Ödemiş'te adeta gökyüzü delindi.

Bir buçuk saat yağış yetti

Saat 15.15 sularında başlayan ve bardaktan boşalırcasına yağan yağmurla birlikte önceki dönemlerde de su baskınlarının yaşandığı Enstitü, Hürriyet ve Gazi caddelerinde bilindik görüntüler ortaya çıktı. Mazgalların yetersiz kaldığı yağışla birlikte caddeler, sokaklar dereye dönüştü. Yükselen su dükkanlara kadar girdi. Hürriyet ve Gazi caddelerinin bazı noktalarında vatandaşlar mazgal kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Mazgal kapaklarında biriken çöpler ise dikkatleri çekti. Caddelerde suların yükselmesi sonrası Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Enstitü ve Hürriyet caddelerini yaşanabilecek olumsuzluklara karşı trafiğe kapattı. Çarşı bölgesinin yanı sıra Atatürk Mahallesinde Saraçoğlu Stadının hemen yanında Çamlık'ta bulunan dükkanlarda, Stat Sokak'ta su baskınları yaşandı, vatandaşlar İZSU'dan yardım istedi. Sanayi sitesinde de su baskınları meydana geldi.

Damlar ve tarlalar da su altında kaldı

Aşırı yağışla birlikte dereler de coştu. Kumkuyu mevkiinde yaşanan taşkın tarım alanlarına zarar verdi. Tarlalar hayvan damları sular altında kaldı. Yağışın hızlanmasıyla birlikte kimi üreticiler kum çuvallarıyla ve küreklerle hazırladıkları setlerle suyun girişine engel olmaya çalıştı. Hayvanlar da selin ortasında zor anlar yaşadı. Üreticiler, her aşırı yağışta benzer sıkıntıları yaşadıklarını dile getirerek Kumkuyu civarındaki bu probleme çözüm istedi.

Yeniceköy'de araçlar sürüklendi

Yeniceköy Mahallesinin tam ortasından geçen ve yağışsız günlerde yol olarak kullanılan bölgede de dağlardan gelen su hasara yol açtı. Sel sularıyla birlikte bazı araçlar sürüklendi. Yükselen su kahvehane ve dükkanları bastı. İZSU ve itfaiye ekipleri de vatandaşlardan gelen yardım çağrılarına koşup caddelerdeki suyun tahliyesi için mücadele etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Merkezinin temizlik ekipleri de takviye olarak çalışmalara katıldı.

Acil servisin önü göle dönüştü

Çarşı bölgesinde dükkanları sular altında bırakan yağış, Ödemiş Devlet Hastanesinin yeni kompleksini de etkiledi. Zafer Mahallesi'ndeki hastanenin acil servisi önünde su birikintileri oluştu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken hastane çalışanları da acil servis önündeki yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı. Ödemiş ilçe merkezinin her noktasında yağışın aynı derecede etkili olmadığı gözlenirken meteoroloji istasyonunun bulunduğu Sanayi Sitesi yakınlarında 15.15-16.30 saatleri arasında metrekareye düşen yağış miktarı 15,2 kilogram olarak ölçüldü. Ödemiş'te yaklaşık 1 buçuk saatlik yaz yağmuru hayatı olumsuz etkilemeye yetti.

Yağış sırasında sokak hayvanları da zor anlar yaşadı. Köpekler yağıştan korunabilmek için bazı binalardaki balkon altlarına sığındı. Bölgede etkisini yitiren yağış sonrası hem belediye ekipleri hem de vatandaşlar su baskının izlerini silebilmek için temizliğe girişti.

İhlas Haber Ajansı
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