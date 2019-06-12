Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine taziyelerini iletti
|12 Haziran 2019 18:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Jandarma uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.
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