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Uşak Valisi Kocabıyık Yörükleri sevindirdi

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'daki 12 ilde faaliyet gösteren 30 Yörük derneğinin başkan ve temsilcileri, Karakeçili Yörüklerinin göç yolunda 16 kilometre yürüyen Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a teşekkür ziyaretinde bulundu
 12 Haziran 2019 19:01
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Uşak Valisi Kocabıyık Yörükleri sevindirdi

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da 12 ilde faaliyet gösteren 30 Yörük derneğinin başkan ve temsilcileri, Karakeçili Yörüklerinin göç yoluna eşlik eden Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ziyaret etti.

Derneklerin başkan ve temsilcilerinden oluşan heyet, havaların ısınmasıyla daha serin ve verimli otlarla kaplı yaylalara sürüleriyle göç eden Karakeçili Yörükleriyle 10 gün önce yaklaşık 16 kilometre yürüyerek göç yoluna tanıklık eden Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a ziyarette bulundu.

Vali Funda Kocabıyık'a kalpak, Yörük kıyafetleri, kepenek ve çeşitli hediyeler sunan Yörükler, göç yolunda kendilerine eşlik ettiği için Vali'ye teşekkür etti.

Yörüklerle bir restoranda yemek yiyip sohbet eden Vali Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin kendini duygulandırdığını söyledi.

On gün önce Karakeçili Yörükleri ile gerçekleştirdiği yürüyüşe değinen Vali Kocabıyık, "AA ekibiyle on gün önce zorlu göç yolunda Yörük ailesiyle bir araya geldik. AA'nın haberinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce telefon aldım. Beni ziyaret etmek istediklerini söylediler, bugün burada Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'daki 12 ilden 40'a yakın ziyaretçimiz var." dedi.

Yörüklerin sorunlarına dikkat çekmek istediğini belirten Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Bugün burada Yörüklerin sorunlarını konuştuk, dertleştik. Biliyorsunuz o zaman da söylemiştim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Arkadaşlar, gidip Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.' diye bir sözü var. Bu birlik ve beraberlik çok önemli. Beni Bilecik Söğüt'e davet ettiler, 'Söğüt'te Uşak Yörükleri için bir çadır hazırlayalım' dediler. Uşak Valiliği olarak belki Söğüt'te bir çadır da biz kuracağız."

- "Devleti yanımızda hissettik"

Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman ise Vali Kocabıyık'ın 10 gün önce gerçekleştirdiği yürüyüşün kendilerini heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını söyledi.

Yörüklerin hatırlı ve vefalı insanlar olduğunu anlatan Duman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk kez bir vali hem de hanımefendi bir vali göç yolunda Yörüklerle yürüdü, onların dertlerine, sıkıntılarına ortak oldu. Anadolu Ajansının haberini görünce hepimiz heyecanlandık, gururlandık, devleti yanımızda hissettik, koşarak valimize geldik. Türkiye'deki bütün Yörüklerde müthiş bir ilgi oluştu. Tabii AA'nın bunda büyük rolü var. Çok daha farklı illerden katılmak isteyenler oldu. Kadın ruhu yaşatıcı, kapsayıcı bir ruhtur. Biz sayın valimizde onu görüyoruz. Biz devletin değerlerinin yanında olan herkesin yanında dik durmayı biliriz. Yörükler devletine karşı sorunsuzdur ama devletinden de ilgi bekler."

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anadolu Ajansı
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