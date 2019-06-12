Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
|12 Haziran 2019 19:05
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Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan (26), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Askeri uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, buradan Yeniköy'deki babaevine götürüldü.
"Helallik" alınmasının ardından törenin yapılacağı köy camisine getirilen Üçkan'ın babası Mustafa, annesi İftadiye ve kardeşi Oğuz, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehidin tabutu, tekbirler eşliğinde götürüldüğü köy mezarlığına defnedildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tunceli kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri bir grup teröristle sıcak temas sağlamış, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Emre Üçkan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.
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