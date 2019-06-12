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Altın alırken dijital fiyat panosuna dikkat edin

Düğün sezonunun açılması ve gurbetçilerin gelmesiyle birlikte Sivas'ta kuyumculuk sektörünün canlandığını söyleyen Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Taner Deliktaş, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
 12 Haziran 2019 19:08
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Altın alırken dijital fiyat panosuna dikkat edin

Düğün sezonunun açılması ve gurbetçilerin gelmesiyle birlikte Sivas'ta kuyumculuk sektörünün canlandığını söyleyen Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Taner Deliktaş, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği'ne üye olmayan ve dijital fiyat panosu bulunmayan kuyumculardan alışveriş yapılmamasını öneren Deliktaş, müşterilerin menfaatini korumak için dernek olarak çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Deliktaş, "Ramazan'ın bitimiyle beraber gurbetçilerin de gelmesiyle birlikte sektörümüzde bir hareketlenme oldu. Bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Zaten düğün sezonu başladı, 9'uncu aya kadar hareketlilik devam eder. İlimizde sahte altın vakasının yaşanmaması için dernek olarak titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bütün kuyumculardan aylık rapor alıyoruz. Bunları İKO yani İstanbul Kuyumcular Odası Başkanlığı'na rapor ettiriyoruz. Sivas'taki altınlarımız şimdiye kadar çok şükür 916 milyemin altına düşmedi. Şehrimize gelen çantacı esnaflarımızın da hepsini kontrol ediyoruz. Ne sattıkları hakkında bize bilgi veriyorlar. Onlardan da ürün alıyoruz, rapor ettiriyoruz" dedi.

"Sahte altına rastlamadık"

Altının ons fiyatının yükselmesinin birçok şehirde sahtekarları harekete geçirdiğini dile getiren Deliktaş, "Çok şükür Sivas'ta şu ana kadar sahte altına rastlamadık. Çünkü bütün altınlar bizim derneğimizin kontrolü altında satılıyor. Biz vatandaşımızı özellikle şu hususta uyarmak istiyoruz: Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği'nin üyesi olmayan yerden altın almasınlar. Şu an 4 kuyumcu bize üye değil, üyelikten ayrıldılar. Biz onları da denetliyoruz ama vatandaşlarımız tavsiye edilen dijital fiyat panoları olan kuyumcular ve Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği'nin üyesi olan yerlerden altınlarını alsınlar" diye konuştu.

"Kuyumcularımız titizlikle işlerini yapıyor"

Kuyumcuların ürünleri fiyat panolarında belirlenen ücretler üzerinden satmak zorunda olduklarına dikkat çeken Deliktaş, "İstanbul Altın Borsası'nın uyguladığı fiyatları burada uyarlıyoruz. Kimse kafasına göre altın satamıyor. Sahte altın olayıyla alakalı olarak Sivas'ın Türkiye'nin en sağlam altınının satıldığı illerden olduğunu belirtmek istiyorum. Sivas'taki kuyumcularımızın hepsi de titizlikle işlerini yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"Altının yükseleceğini tahmin ediyoruz"

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte çeyrek altın, gram altın ve bileziğe ilginin arttığını belirten Deliktaş, "Fiyatlarımızı en düşük düzeye indirdik. Kuyumcu şu anda pek fazla kar etmiyor. Vatandaşlarımızı düşünerekten fiyatları aşağıya çektik. Şu anda birçok ilden daha ucuza veriyoruz. 2019 yılı altın yılı olacak. Evleneceklerin, düğün yapacakların veya yatırım yapmak isteyenlerin bir an evvel altınlarını almalarını tavsiye ediyorum. Altının önümüzdeki günlerde daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca şuna da dikkat çekmek istiyorum: Vatandaşlarımız bazen kendi aralarında birbirlerine borç veriyorlar. Bu gibi durumlarda kuyumcuya gelsinler, altınları tarttırsınlar. Kuyumcu fiyatlarını versin. Borç verirken bile kuyumcunun nezaretinde versinler. Altınlarını biz kontrol edelim, gönül rahatlığıyla alışveriş yapsınlar" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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