Jandarma sürücünün oğluna acı haberi veremedi
|12 Haziran 2019 19:12
|Yazdır
Samsun'da kontrolden çıkan kamyonetin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Kaza yerinde jandarma personeli telefonla ulaştığı ölen sürücüsünün oğluna acı haberi vermedi.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu 11. kilometresi Gürgendağı mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Trabzon'a gittikleri öğrenilen İhsan Muhammet Şeneren (64) idaresindeki 07 FDK 67 plakalı kapalı kasa kamyonet Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücüsü İhsan Muhammet Şeneren hayatını kaybederken, eşi Yıldız Şeneren (61) yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yerinde jandarma personeli ölen sürücünün oğluna telefonla ulaştı ancak acı haberi veremedi. Jandarma personeli, yolda acele edip kaza yapmamaları için annesi ve babasının yaralı olduğunu ve hastaneye götürüldüğünü söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Taksiyle çapışan motosikletli polisin ayağı kırıldı
12 Haziran 2019 20:03
|Tekirdağ'da 600 yıllık Tevrat ele geçirildi
12 Haziran 2019 19:51
|Linke tıkladı; uyandığında dolandırıldığını anladı
12 Haziran 2019 19:39
|Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı
12 Haziran 2019 18:57
|Elazığ'da tren kazası: 1 ölü, 2 yaralı
12 Haziran 2019 18:25
|Şırnak'ta polis memuru intihar etti
12 Haziran 2019 18:18
|İcra Müdürü 'para kazanayım' derken kasayı boşaltmış
12 Haziran 2019 17:28
|Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 2 çocuk öldü
12 Haziran 2019 17:21
|EGM'den üniversiteli genç kızın ölümüne ilişkin açıklama
12 Haziran 2019 16:59
|MSB'nin 'generallere hakarete' suç duyurusu İstanbul'a gönderildi
12 Haziran 2019 16:32