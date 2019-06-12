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Hastalıklı mültecilerin Kırklareli'ne gönderildiği iddiası

Kırklareli Valiliği:- "Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, Iğdır Geçici Gönderme Merkezi'nden tüberküloz, kanser, verem gibi bulaşıcı hastalıklı mültecilerin Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği yönünde çıkan asılsız, provoke edici ve halkı kışkırtmaya yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır"
 12 Haziran 2019 19:16
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Hastalıklı mültecilerin Kırklareli'ne gönderildiği iddiası

Kırklareli Valiliği, "hastalıklı mültecilerin Kırklareli'ne getirildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, Iğdır Geçici Gönderme Merkezi'nden tüberküloz, kanser, verem gibi bulaşıcı hastalıklı mültecilerin Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği yönünde çıkan asılsız, provoke edici ve halkı kışkırtmaya yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde barındırılan göçmenlerin ülkelerine geri dönmek için kısa süreli ayaklanma hareketi üzerine bazı göçmenlerin Kırklareli'ne gönderildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'nden, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı ile ülkemizde yer alan geri gönderme merkezleri arasında kapasite ve güvenlik bakımından en üst seviyede olan, aynı zamanda modern ve standartlara en uygun yer olması sebebiyle ilimizde bulunan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilen mültecilerin tüm iş ve işlemleri Valiliğimizin koordinasyonunda İl Göç İdaresi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilmiş olup, yapılan sağlık taramalarında hiçbir bulaşıcı hastalığa rastlanılmamıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ilgili daire başkanlığı uzmanlarınca da Iğdır ilinde gerekli tetkikler ayrıntılı bir şekilde yapılmış olup, ilimize gönderilen mültecilerde herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanılmamıştır. Iğdır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce de yapılan 2019/10 nolu basın açıklamasında bahsi edilen 2 tüberküloz hastası ile ayrı bölümde tutulan ve bulaşıcı hastalık şüphesi bulunan 45 kişinin zaten ilimiz Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevki yapılmamıştır.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, Iğdır Geçici Gönderme Merkezi'nden tüberküloz, kanser, verem gibi bulaşıcı hastalıklı mültecilerin Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği yönünde çıkan asılsız, provoke edici ve halkı kışkırtmaya yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Anadolu Ajansı
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