Denizde boğulan lise öğrencisinin arkadaşları yasta

Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi iken, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki denizde boğulan Ulaş Güngör'ün ani ölümü, okuldaki arkadaşlarını da yasa boğdu.

Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ulaş Güngör, geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Plajında, serinlemek için girdiği denizde boğulmuştu. Genci ani ölümü, okuldaki arkadaşlarını da üzdü. Okulda yapılması planlanan mezuniyet töreni de, öğrencilerin isteği üzerine okul müdürlüğü tarafından iptal edildi. Okul girişinde ise Ulaş Güngör'ün resminin bulunduğu bir taziye masası oluşturuldu. Ulaş Güngör'ün, 77 not ortalamasıyla teşekkür belgesi almaya hak kazandığı öğrenildi.

Öte yandan, Ulaş Güngör'ün bu hafta sonu üniversite sınavına girecek olan arkadaşları da acı haberle sarsıldı. Bu nedenle, okuldan ve Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirdiği rehber öğretmenler, öğrencilerin evlerini ziyaret ederek psikolojik destek verdi.