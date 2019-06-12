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Bakan Soylu için verilen araştırma önergesine ret

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin İçişleri Bakanı Süleyman soylu hakkında verdiği araştırma önergesi, kabul edilmedi.
 12 Haziran 2019 19:30
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Bakan Soylu için verilen araştırma önergesine ret

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Levent Gök başkanlığında toplandı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, seçim meydanlarında ayrıştırıcı ve tahrik edici bir dil kullandığı, bunun görev tanımı içinde yer alan 'milletin bölünmez bütünlüğünü ve genel ahlakı korumak' ilkeleriyle çeliştiği gerekçesiyle verdiği araştırma önergesi görüşüldü.

İYİ PARTİ'Lİ ERGUN: GERGİNLİĞİ KÖRÜKLEYEN BİR POLİTİKA

Önergenin verilme gerekçesi üzerine söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, siyasetin propaganda şefi haline geldiğini savunarak, "İçişleri Bakanı olarak atanmış olan Süleyman Soylu, bildiğiniz gibi uzun zamandır yetki ve görevlerinin dışına çıkarak göreviyle çelişen ve toplumsal gerginliği körükleyen bir politika yürütmektedir. Asıl görevi asayişi ve toplumsal huzuru sağlamak olan Soylu, özellikle 23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul seçimi sürecinde her geçen gün ayrıştırıcı söylemlerine bir yenisini daha eklemektedir. Bir devlet adamına yakışmayacak üslup ve tazıyla sergilediği nefret söylemlerini belediye başkanlığı seçimleri için bir araç haline getirmiştir" dedi.

CHP'Lİ BAYRAKTUTAN: ŞEHİT GELİYORKEN TWEET ATMAYACAK

CHP Grubu adına söz alan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da "Yapması gerekenleri yapmayan, yapmaması gerekenleri yapan bir bakan profiliyle karşı karşıyayız. İçişleri Bakanının yapması gereken şehit gelmemesini sağlamaktır, şehit cenazelerinin bu ülkede olmamasıdır, bunun olması gerekir. Bir İçişleri Bakanı şehitler geliyorken, hele de son bir ayda, 30 şehit gelmiş iken 'tweet' atmayacak. İçişleri Bakanı şehit cenazeleri gelmesin diye mücadele edecek" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Havalimanı'nda VIP'e alınmaması ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Turan, "Uçağa bineceklerin listesi önceden bildirilir. Bunun güvenlik gerekçesi vesaire var. Tutanakta CHP adayının hakaretlerinin yanında, ilgili CHP'lilerin de ısrarla çok ağır küfürleri var" dedi.

Konuşmaların ardından, İYİ Parti'nin, İçişleri Bakanı Süleyman soylu hakkında verdiği araştırma önergesi reddedildi.
DHA
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