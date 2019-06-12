1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Katar Havayolları Türkiye'den kabin personeli alacak

Türkiye'ye uçuş sayısını artıran Katar Havayolları'nın, İstanbul'da düzenleyeceği kabin görevlisi alım etkinliği ile ilgili başvurular da başladı. Etkinliğin yeri ve zamanını daha sonra açıklayacak şirket, ilanın son başvuru tarihini 7 Temmuz olduğunu duyurdu. Başvurusu kabul edilenler Doha'da yaşayacak.
 12 Haziran 2019 19:33
Yazdır
Katar Havayolları Türkiye'den kabin personeli alacak

Türkiye-Katar arasında artan uçuş ve yolcu trafiğine paralel olarak Katar Havayolları daha çok Türk uçuş personeli bulundurmak için zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor. Şirket, İstanbul'da bir işe alım etkinliği daha düzenleyecek.Adayların etkinliğe resmi kıyafetle gelmeleri tavsiye edilirken ilana başvurular da şirketin web sitesinden yapılmaya da başlandı. Etkinliğin tarihini ve yerinin daha sonra açıklanacağının da belirtildiği ilanda havayolu şirketi, adaylara sunulacak maaş ve sosyal imkanları etkinlikte açıklayacak. Katar Havayolları yayınladığı ilanıa, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz. Çok uluslu Kabin Ekibi Ekibimize katılın ve konaklama, yardım ve görev için ulaşım dahil olmak üzere vergisiz bir ücret paketinin tadını çıkarın" ifadelerine yer verdi.

Katar Havayolları'nın başvurularda aradığı koşullar şöyle:

Minimum 21 yaşında olmak

Parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek

Yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce

Doha'ya taşınmaya istekli

Minimum lise mezunu

Katar Havayolları başvuruda izlenilecek yolları şöyle sıraladı:

1.Online başvuru tamamlanacak

2.İşe alım ekibi özgeçmişi gözden geçirecek ve kısa listedeki başvuru sahiplerini e-posta yoluyla etkinliğe davet edecek

3. Etkinliğe katılıma hazırlık

4. Etkinliğe katılım daveti alan aday işe alım ekibi ile tanışacak. Adayın beraberinde başvuru kimliği, İngilizce güncel bir CV, Pasaportun fotokopisi ve bir vesikalık fotoğraf getirmesi isteniyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PTT, yedeklerden 154 kişi alacak
12 Haziran 2019 15:58		 Belediye, büro memuru alımında, 8 sertifika birden istedi
12 Haziran 2019 14:05
Öğretmen adaylarının mülakat süreci başladı
12 Haziran 2019 11:16		 THY binlerce gencin beklediği ilanı yayınladı
10 Haziran 2019 19:28
ÖSYM, 2019/1 KPSS tercih tarihlerini açıkladı
09 Haziran 2019 00:40		 Ahi Evran Üniversitesi'nden kişiye özel ilanlar
05 Haziran 2019 18:29
Beş kurumun müfettiş yardımcısı alımında yaş düzenlemesi
03 Haziran 2019 13:28		 THY bu ay pilot yetiştirme ilanına çıkacak
02 Haziran 2019 16:22
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne araştırmacı alınacak
02 Haziran 2019 11:58		 YÖK'ün ALES'te yaptığı yetki devri, kadro ilanlarında hataya neden oluyor!
02 Haziran 2019 10:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:33 - Rize'deki çay tarlasına ziyaretçi akını20:30 - PKK'nın sözde metropol sorumlusuna 1100 yıl hapis20:29 - Gürcistan'da Türk bilim kadınına fahri doktora unvanı20:25 - Köyde çiftçi, okulda öğrenci20:21 - Kaz çiftliği hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi20:11 - Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca20:07 - Lisede şirket kurup, girişimci oldular20:03 - Taksiyle çapışan motosikletli polisin ayağı kırıldı19:59 - Binali Yıldırım, taksinin direksiyonuna geçti19:55 - Müşteriye kaba davranan pazarcının tezgahı kapatıldı
19:51 - Tekirdağ'da 600 yıllık Tevrat ele geçirildi19:47 - 'FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni deliller sunduk'19:43 - FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasına devam edildi19:39 - Linke tıkladı; uyandığında dolandırıldığını anladı19:36 - Katil zanlısı lazer teknolojisiyle tespit edildi19:33 - Katar Havayolları Türkiye'den kabin personeli alacak19:30 - Bakan Soylu için verilen araştırma önergesine ret19:26 - Denizde boğulan lise öğrencisinin arkadaşları yasta
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
Faizde indirim sinyali
Belediye, büro memuru alımında, 8 sertifika birden istedi
Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
Kurum içi özel uzmanlık sınavına dair kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güne gece başlayanlar 1
şalgam 6
berat albayrak'ın 2010-11 şampiyonu ts demesi 1
sözlüğe türkçe karakterli başlık açmak 1
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 1
netcad 3
ne olurdu sanki 2
Gülerek üzülen insan 1
aşkı sandıklara kaldırmak 5
kızılay 2
SON İLANLAR
Bayramiç Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mucur Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam