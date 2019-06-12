1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasına devam edildi

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 210 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi
 12 Haziran 2019 19:43
Yazdır
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 30'u tutuklu 210 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmasını yapan dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Bürosu'nda görevli tutuklu sanık eski komiser yardımcısı Seyit Gölcük, örgütün iletişim aracı olarak kullandığı "ByLock" programını kullandığını itiraf etti.

Programı kod adı Gökhan, gerçek adının ise Yusuf olduğunu sonradan öğrendiğini belirttiği kişinin tavsiyesiyle yüklediğini söyleyen Gölcük, ByLock'u dini sohbet, bir araya gelme ve görüşme amaçlarıyla kullandığını iddia etti.

Bu programı "asla" terör faaliyeti kapsamında veya FETÖ'nün gizli emellerine hizmet etmek amacıyla kullanmadığını öne süren Gölcük, örgüt içinde programın nasıl genele yayıldığıyla ilgili şunları söyledi:

"Kullandığım dönemde bu programı (ByLock) kullanmanın suç olduğunu öngöremedim. 17-25 Aralık sonrası hükümetin cemaat üyelerini işten atacağına dair bir korku hasıl olmuştu. Telefon ve WhatsApp'ın takip edildiği, ByLock kullanılırsa güvenli olacağı, buradan iletişim kurulursa işten atılamayacakları ve tespit edilemeyecekleri, böylelikle daha güvenli bir iletişim kurulacağı şeklinde bir telkin vardı."

ByLock'un terör ve suç amaçlı kullanıldığını sonradan öğrendiğini iddia eden ve pişman olduğunu söyleyen Gölcük, "Ben bu programı kullanmanın terör suçu olacağını nereden bilebilirdim? Pişmanım fakat bu pişmanlık bir suçlunun suç işleme pişmanlığı değil, sonradan anlaşılan, suçlularla aynı programı kullanıp, onlarla aynı kefeye konulmanın pişmanlığı." şeklinde konuştu.

Örgütün halen üyelerine bu programın kabul edilmemesi yönünde talimat verdiğini ileri süren Gölcük, programı kullandığını kabul edenlerin "kesinlikle" daha sonra suçlu olacağı, inkar edenlerin ise "eninde sonunda" beraat edeceğine yönelik bir algı yayıldığını, konumu ne olursa olsun tüm örgüt üyeleri tarafından da bunun kabul gördüğünü söyledi.

Duruşmaya, Gölcük'ün savunmasıyla yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK'nın sözde metropol sorumlusuna 1100 yıl hapis
12 Haziran 2019 20:30		 FETÖ şüphelisi deniz astsubay yakalandı
12 Haziran 2019 17:17
'Çalışma sorusu' altında sınav sorularından bazıları verildi itirafı
12 Haziran 2019 17:13		 Hrant Dink cinayeti davası yarına ertelendi
12 Haziran 2019 17:10
Tüp ve tenekeye yerleştirilen EYP böyle imha edildi
12 Haziran 2019 16:53		 Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada sona gelindi
12 Haziran 2019 16:17
46 kişinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist yakalandı
12 Haziran 2019 15:10		 Kara Harp Okulu darbe davasında 1 tahliye
12 Haziran 2019 14:45
Muammer Güler: Dink için koruma talebi olmadı
12 Haziran 2019 14:33		 Beytüşşebap'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
12 Haziran 2019 14:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:35 - LGS'deki Fen Bilgisi sorusuna Yalova'dan itiraz20:33 - Rize'deki çay tarlasına ziyaretçi akını20:30 - PKK'nın sözde metropol sorumlusuna 1100 yıl hapis20:29 - Gürcistan'da Türk bilim kadınına fahri doktora unvanı20:25 - Köyde çiftçi, okulda öğrenci20:21 - Kaz çiftliği hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi20:11 - Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca20:07 - Lisede şirket kurup, girişimci oldular20:03 - Taksiyle çapışan motosikletli polisin ayağı kırıldı19:59 - Binali Yıldırım, taksinin direksiyonuna geçti
19:55 - Müşteriye kaba davranan pazarcının tezgahı kapatıldı19:51 - Tekirdağ'da 600 yıllık Tevrat ele geçirildi19:47 - 'FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni deliller sunduk'19:43 - FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasına devam edildi19:39 - Linke tıkladı; uyandığında dolandırıldığını anladı19:36 - Katil zanlısı lazer teknolojisiyle tespit edildi19:33 - Katar Havayolları Türkiye'den kabin personeli alacak19:30 - Bakan Soylu için verilen araştırma önergesine ret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
Faizde indirim sinyali
Belediye, büro memuru alımında, 8 sertifika birden istedi
Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
Kurum içi özel uzmanlık sınavına dair kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
imar barışı 1
vur vur inlesin 3
sabah trafiği 2
çankaya köşkü'nde ikamet eden ibb adayı 1
şalgam 6
berat albayrak'ın 2010-11 şampiyonu ts demesi 1
eşini aldatmayan erkek 1
ekrem imamoğlu 4
kore dizilerinin acıklı olması 1
Affetmek unutmak değildir 1
SON İLANLAR
Bayramiç Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mucur Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam